Confirmado: Hantavirus llega a Israel, detectan primer caso

Anteriormente ya se habían presentado casos de contagio

El Ministerio de Salud de Israel notificó este jueves el primer diagnóstico confirmado de hantavirus en su territorio. De acuerdo con los reportes de medios locales, se trata de un paciente que habría contraído la infección durante una estancia de varios meses en Europa del Este.

El caso fue detectado después de que la persona presentara síntomas compatibles con la enfermedad y acudiera a un centro médico.

Tras una primera prueba de anticuerpos que reveló la exposición al patógeno, un examen de PCR confirmó la presencia de material genético del virus en su organismo.

¿Cuál es el estado del paciente?

A diferencia de los casos críticos reportados recientemente en otras partes del mundo, la situación en Israel se mantiene bajo control.

El paciente se encuentra actualmente en condición estable y bajo observación médica. Debido a la naturaleza de esta cepa específica, no ha sido necesario su ingreso en cuidados intensivos ni la aplicación de medidas de aislamiento extremo.

Asimismo, las autoridades mantienen bajo reserva tanto la identidad del afectado como el centro hospitalario donde recibe atención, con el fin de facilitar el seguimiento epidemiológico pertinente.

Detalles del contagio de hantavirus en Israel

Los especialistas han sido claros en señalar que este caso no está vinculado con el brote de la cepa Andes que mantiene en alerta al crucero MV Hondius.

Existen diferencias fundamentales entre las dos variantes del virus, la cepa europea, detectada en Israel y originaria de Europa del Este, presenta un riesgo de brote muy bajo, ya que su transmisión ocurre casi exclusivamente de roedor a humano sin contagio documentado entre personas.

Por el contrario, la cepa Andes, propia del Cono Sur de América, es mucho más alarmante debido a su capacidad única de transmitirse entre humanos mediante contacto estrecho.

🦠☣️ Alerta sanitaria en Georgia, Arizona, California y Texas por posibles casos de hantavirus ligados a crucero ⛴️https://t.co/U1tN5s6h4v — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 8, 2026

Esta característica eleva el riesgo de brote a un nivel moderado o alto en entornos familiares o cerrados, exigiendo la aplicación de protocolos de aislamiento estricto que no son necesarios con la variante europea.

Aunque es el primer diagnóstico confirmado dentro de las fronteras israelíes, no es el primer contacto del país con el virus.

Hace una década, varios ciudadanos fueron investigados por posibles contagios tras viajar a Sudamérica, aunque en aquella ocasión no se consolidó un registro oficial como el de esta vez.

Las autoridades israelíes insisten en que este caso representa un riesgo mínimo para la población general, reflejando la eficacia de los protocolos de detección temprana ante enfermedades infecciosas emergentes.