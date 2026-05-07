Georgia, Arizona, California y Texas activan vigilancia sanitaria por posibles casos de hantavirus ligados a crucero

Autoridades sanitarias de Estados Unidos mantienen bajo vigilancia a pasajeros que estuvieron a bordo del crucero MV Hondius, luego de que se confirmara un brote de hantavirus que ya dejó al menos tres personas fallecidas y varios casos bajo investigación.

De acuerdo con reportes difundidos por medios estadounidenses, pasajeros que viajaron en la embarcación regresaron a distintos estados del país antes de que se notificara oficialmente el brote, por lo que agencias de salud activaron protocolos de seguimiento epidemiológico en Georgia, Arizona, California, Texas y Virginia.

Las autoridades informaron que, hasta el momento, las personas identificadas permanecen sin síntomas; sin embargo, continúan bajo observación médica debido al periodo de incubación del virus, que puede extenderse hasta seis semanas.

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🇺🇸 | Las autoridades sanitarias están vigilando a personas en al menos tres estados de Estados Unidos (Georgia, California y Arizona) por una posible exposición al hantavirus, vinculada al brote en el crucero MV Hondius, según informa Reuters. pic.twitter.com/lOFeE18AAm — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 7, 2026

¿Qué ocurrió en el crucero MV Hondius?

El crucero MV Hondius realizó un recorrido por el Atlántico Sur y zonas cercanas a Argentina. Posteriormente, autoridades sanitarias internacionales detectaron contagios relacionados con hantavirus, específicamente con la variante Andes, considerada una de las cepas más preocupantes debido a que puede transmitirse entre personas en condiciones de contacto estrecho y prolongado.

En Texas, funcionarios de salud señalaron que los pasajeros localizados aceptaron mantenerse en monitoreo preventivo, incluyendo controles diarios de temperatura y vigilancia de posibles síntomas respiratorios o gastrointestinales.

La alerta sanitaria también alcanzó a California y otros estados debido a que algunos viajeros retornaron a sus lugares de origen antes de que se conociera el riesgo de exposición.

Hantavirus ı Foto: Especial

El hantavirus es una enfermedad zoonótica que normalmente se transmite por contacto con orina, saliva o heces de roedores infectados. Los síntomas iniciales suelen incluir fiebre, dolor muscular, cansancio, escalofríos y malestares gastrointestinales, aunque en casos graves puede evolucionar hacia complicaciones respiratorias severas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mantienen seguimiento internacional del caso debido a la dispersión de pasajeros en distintos países tras el viaje.

Aunque las autoridades estadounidenses señalaron que el riesgo para la población general continúa siendo bajo, el brote ha generado preocupación debido a la posibilidad de transmisión interpersonal asociada a la variante Andes del virus.

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MSL