Katy Cardona ‘La Blanquita’, sus fotos y videos más polémicos

Katy Cardona ‘La Blanquita’ es tendencia por su gran estilo de comedia y su belleza, la cual muestra en sus redes sociales con orgullo. Aunque se ha especulado mucho sobre un clip prohibido, pasa el tiempo y el video filtrado sigue sin aparecer, pero la mujer se ha vuelto más viral con el paso del tiempo

Los videos y fotos virales de Katy Cardona

Katy Cardona es una creadora de contenido que el público en redes sociales ha apodado como La Blanquita. La joven es del barrio Marroquín 2 de Cali, Colombia, una zona reconocida por su espíritu comunitario.

Actualmente, tan solo en su cuenta de TikTok tiene 11.9 millones de seguidores. Su video más viral es de ella estando embarazada y en ella, la podemos ver bailar con un vestido ajustado de manera bastante peculiar.

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El clip tiene 75.9 millones de vistas y 4.2 millones de Me Gusta. En el video, podemos ver a un perrito detrás y en un acercamiento, aparece con una aparente expresión de confusión por ver a su dueña bailando de una manera tan extraña.

Otro video viral en TikTok de ella tiene 42.9 millones de vistas y en ella la podemos ver en compañía de su pareja, el influencer colombiano Deiby Ruiz, a quien llama su marido y con quien tiene un hijo. Ambos comparten constantemente momentos de su vida cotidiana, desde rutinas de belleza hasta bailes en pareja.

En el video, podemos ver a la pareja cuando todavía eran novios mientras que se encontraban en una reunión y ella bailaba de manera divertida sin importar que se encontraran en un lugar público.

Se habla también de otros videos virales de Katy Cardona, en la que supuestamente aparece junto a su novio en momentos sexuales; sin embargo, no hay evidencia de que el material íntimo exista en la realidad, por lo que solo es un rumor sin fundamentos.

La pareja conformada por La Blanquita y Deiby Ruiz es una de las más entrañables para el público colombiano, quienes se muestran en redes sociales en sus mejores momentos, destacando el sentido del humor de cada uno y su complicidad.