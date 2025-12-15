¿Quién es la influencer Katy Cardona ‘La Blanquita’?

Katy Cardona, influencer también conocida como La Blanquita, ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, que se ha especulado sobre un falso contenido íntimo filtrado de la mujer, en medio de la curiosidad del público por ella.

¿Quién es Katy Cardona ‘La Blanquita’?

Katy Cardona es una creadora de contenido que muchos han apodado como La Blanquita. La joven es del barrio Marroquín 2 de Cali, Colombia, una zona reconocida por su espíritu comunitario.

Desde joven, mostró tener gran creatividad y una personalidad carismática, por lo que pudo incursionar en el mundo digital. Ahora, cuenta con más de 10.5 millones de seguidores en la plataforma de TiKTok.

Destaca por sus videos de lipsync, baile y rutinas cotidianas donde deja ver su estilo de vida natural y auténtico. Se ha posicionado como una de las figuras del entretenimiento digital más queridas en Colombia.

Ella se describe como una “mami moderna” y cuenta con un exitoso emprendimiento en el mundo de la moda y belleza, una marca llamada Deyless Oficial que promueve en su plataforma.

La mujer tiene una relación sentimental con el influencer colombiano Deiby Ruiz, a quien llama su marido y con quien tiene un hijo. Ambos comparten constantemente momentos de su vida cotidiana, desde rutinas de belleza hasta bailes en pareja.

Su hijo forma parte del contenido familiar de la pareja y ayuda a destacar la relación llena de ternura y diversión que vive Katy Cardona en su día a día.