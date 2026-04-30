Sinuano Día: Resultado del último sorteo hoy 30 de abril

El Sinuano Día es uno de los sorteos más esperados de Colombia, pues este 30 de abril de nueva cuenta miles de jugadores podrán participar e incluso ser los afortunados ganadores.

El nombre de este sorteo rinde homenaje al Valle del Sinú o río Sinú y a la región caribeña, pues este se ubica en el departamento de Córdoba en Colombia; además, es el gentilicio que se utiliza para las personas que son originarias de dicha región.

El Sinuano está regulado por Coljuegos, los que brinda certeza y respaldo para que las y los jugadores puedan sentirse tranquilos al saber que todo el proceso del sorteo es transparente.

La mayor parte de ingresos generados por medio del Sinuano se destinan directamente a fortalecer el sistema de salud en Colombia.

El Sinuano Día se realiza de lunes a domingo a las 14:30 horas (hora de Colombia), mientras que el Sinuano Noche se realiza a las 22:30 horas de lunes a sábado, y el domingo y días festivos a las 20:30 horas.

Sorteo ı Foto: Especial

¿Cómo se juega el Sinuano?

El Sinuano Día es un juego de azar similar a la Lotería, por lo que quienes participan en esta dinámica deben elegir un número compuesto por cuatro cifras.

Las cifras deben estar en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999, y se debe adquirir un boleto en puntos autorizados o plataformas digitales para poder jugar.

Durante el sorteo de cada día o noche se extraen cuatro balotas numeradas, que son con las que se conforma la cifra ganadora del día.

Resultados de hoy, 30 de abril de 2026

La combinación ganadora del sorteo Sinuano Día realizado hoy jueves 30 de abril es la siguiente:

Número ganador: 4317

Quinta Balota: 7

Resultado Sinuano Día 30 de abril ı Foto: Captura de pantalla

¿De cuánto es el premio?

El Sinuano Día ofrece diversas categorías de premios según el nivel de acierto de los números ganadores que tengan los jugadores respecto al monto invertido:

4 cifras en orden exacto: Es el premio mayor y paga 4,500 veces lo apostado.

3 cifras: Al acertar las últimas tres cifras en orden, paga 400 veces lo invertido.

2 cifras: Si aciertas las últimas dos cifras, recibes 50 veces lo apostado.

1 cifra: Por acertar la última cifra (el “pleno”), recibes 5 veces lo apostado.

Para tener la información actualizada y los resultados del Sinuano Día y Sinuano Noche durante toda la semana se recomienda seguir las redes y el portal oficial de Resultados de loterías y Chances en Colombia.

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