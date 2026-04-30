Estas son las empresas que tenía Ernie Dosio, el cazador que murió aplastado por un elefante

El pasado 17 de abril se registró un incidente en África que causó conmoción alrededor del mundo, pues un cazador estadounidense millonario murió tras ser aplastado por una elefante.

Ernie Dosio se encontraba en la Selva Tropical en Gabón, África Central, como parte de una excurción de cacería de antílopes cuando él y su grupo fueron sorprendidos por un grupo de elefantes.

De acuerdo con la información que se conoce, el empresario de 75 años de edad y las personas con las que se encontraba se toparon con una manada conformada por cinco elefantas y una cría.

Al asustar al grupo de paquidermos estos embistieron al grupo provocando lesiones graves en el guía del cazador; sin embargo, una de las elefantas pisoteó y lanzó a Dosio, lo que le provocó la muerte.

Ernie Dosio ı Foto: Especial

Empresas de Ernie Dosio

Se presume que Ernie Dosio era un empresario millonario, pues era un cazador asiduo que pagó un estimado de 40 mil dólares para poder acudir a la excursión en la que perdió la vida.

Dosio era miembro del Club de Safari de Sacramento, y contaba con una colección de trofeos que acumuló durante los años en los que fue un cazador activo.

En una de las habitaciones de la casa de Ernie Dosio se pueden apreciar varias cabezas de diversas especies de animales, incluyendo elefantes, leones, antílopes, rinocerontes, búfalos, entre otros.

Ernie Dosio ı Foto: Especial

Además, en redes sociales circulan fotografías del cazador junto a los cadáveres de leones, bisontes, alces, elefantes, bongos, antílopes, y otros animales considerados especies de caza mayor por su gran tamaño.

Ernie Dosio era dueño de la empresa vinícola que produce actualmente alrededor del 40 por ciento de vino que proviene de California; Pacific AgriLand, que cuenta con aproximadamente 12 mil acres ubicados en Modesto, California.

No existe más información pública sobre otros negocios o empresas que pertenezcan a Dosio, ni tampoco se conoce la cifra exacta de la fortuna que lo posicionaba como un hombre millonario.

Centro de visitantes de vinos de Lodi ı Foto: Lodi Wine Growers

Según la información que se conoce, las actividades frecuentes de cacería de Ernie Dosio eran legales, pues contaban con las licencias legales correspondientes que se requieren para dicha actividad.

El incidente registrado en video ocurrido en la selva tropical de Lope-Okanda desató diversas reacciones en redes sociales, tanto de internautas que se posicionaron a favor, tanto quienes están en contra de dicha práctica.

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