Ernie Dosio: VIDEO del momento en que un elefante lo aplasta en África

La noticia de la muerte de un empresario millonario que fue aplastado por una elefante en África le ha dado la vuelta al mundo, pues este suceso querdó registrado en video y se hizo viral en redes sociales.

El pasado 17 de abril el empresario estadounidense millonario de 75 años de edad; Ernie Dosio, falleció luego de que él y el grupo de caza con el que estaba fueran embestidos por una manada de cinco elefantas y una cría.

El incidente en el que Ernie Dosio perdió la vida, y en el que su guía resultó con heridas graves, ocurrió el 17 de abril en la selva tropical Lope-Okanda ubicada en Gabón, África Central.

Ernie Dosio ı Foto: Especial

Video de la muerte de Ernie Dosio

En redes sociales circula el video del momento exacto en el que una elefante de gran tamaño aplasta al cazador millonario estadounidense, quien pagó aproximadamente 40 mil dólares para acudir a la excursión de caza en la que perdió la vida.

En los primeros segundos del video se puede observar a al menos cuatro personas que comienzan a correr hacia una colina elevada, e icluso uno de ellos se tropieza y se cae al suelo arenoso.

Momentos después se hace un acercamiendo hacia la elefante con la cámara, dejando ver debajo de sus patas lo que parece ser el cuerpo de Ernie Dosio, que aparentemente al momento ya se encontraba inerte.

Ernie Dosio ı Foto: Especial

También se puede ver cómo la elefante toma con su trompa una de las extremidades del cuerpo de Ernie Dosio y lo alza unos centímetros para postetiormente soltarlo, repitiendo el movimiento en el aire en al menos dos ocasiones.

El video de la muerte de Ernie Dosio ha desatado diversos comentarios en redes sociales, pues mientras algunos internautas califican el hecho como “karma”, algunos otros lamentan la muerte del cazador millonario.

Video de la muerte de Ernie Dosio ı Foto: Especial

¿Quién era Ernie Dosio?

Ernie Dosio era miembro del Club de Safari de Sacramento, miembro vitalicio de la organización California Wildfowl y miembro de la junta directiva de la Comisión de la Viticultura de Lodu.

El millonario estadounidense era dueño de Pacific AgriLand, una empresa vinícola con 12 mil acres ubicados en Modesto, California, en los que se produce aproximadamente el 40 por ciento del vino que proviene de dicho estado.

En redes cirula una fotografía en la que se pueden apreciar al menos dos habitaciones en las que Ernie Dosio tenía cabezas y cuerpos completos de animales considerados especies de caza mayor.

Sala de Ernie Dosio ı Foto: Especial

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