Sinuano Noche: Resultado del último sorteo hoy 29 de abril

El Sinuano Noche es uno de los sorteos más queridos y tradicionales en la región del Caribe y el resto de Colombia. Su nombre rinde homenaje al Valle del Sinú y es esperado noche tras noche por miles de ciudadanos.

Al ser un juego regulado directamente por Coljuegos, los participantes tienen la certeza de que el proceso es transparente y, lo más importante, que gran parte de los ingresos generados se destinan directamente a fortalecer el sistema de salud en el país.

Resultados del número ganador y quinta barola ı Foto: Especial

¿Cómo se juega el Sinuano?

Para participar en esta dinámica, los jugadores deben elegir un número compuesto por cuatro cifras (en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999). El proceso del sorteo consiste en la extracción de cuatro balotas numeradas que conforman la cifra ganadora del día.

Como novedad en la dinámica del juego, recientemente se ha popularizado el uso de una “quinta balota”, la cual se emplea para dinámicas especiales, promociones o la entrega de premios adicionales que aumentan el atractivo.

Resultados de hoy, 29 de abril de 2026

A continuación, presentamos la combinación ganadora del sorteo Sinuano Noche realizado hoy miércoles 29 de abril:

Número ganador: 6599

Quinta Barola: 5

¿De cuánto es el premio?

El Sinuano Noche ofrece diversas categorías de premios según el nivel de acierto de los jugadores respecto al monto invertido:

4 cifras (orden exacto): Es el premio mayor y paga 4,500 veces lo apostado.

3 cifras: Al acertar las últimas tres cifras en orden, paga 400 veces lo invertido.

2 cifras: Si aciertas las últimas dos cifras, recibes 50 veces lo apostado.

1 cifra: Por acertar la última cifra (el “pleno”), recibes 5 veces lo apostado.

Horarios de los sorteos

Es un sorteo con frecuencia diaria, lo que permite jugar prácticamente todos los días del año.

Lunes a sábado: Se realiza a las 10:30 p.m.

Domingos y festivos: El horario se adelanta a las 8:30 p.m.

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