Presentan billete de Lotería por el Día del Trabajo, destaca avance en la jornada laboral de 40 horas a la semana

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, y Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional, presentaron el billete del Sorteo Superior No. 2882, conmemorativo de la efeméride del 1° de Mayo, Día Internacional del Trabajo, cuyo diseño rinde homenaje al avance de la Primavera Laboral y a la implementación gradual establecida para alcanzar una jornada laboral de 40 horas a la semana.

El Secretario del Trabajo expresó que la develación del billete es parte de un momento “histórico”, ya que la jornada laboral de 40 horas es una conquista que retoma las aspiraciones de las luchas obreras, desde los “Mártires de Chicago” hasta las huelgas de Cananea y Río Blanco, donde quedó plasmada la exigencia de “tener una jornada de trabajo digna, que permitiera tener un equilibrio dentro de la vida personal, de la vida familiar, del descanso, del goce y también, por supuesto, del trabajo” y que “este 2026 fue el año en donde juntos impulsamos, de la mano de nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, la semana de 40 horas”, marcando un punto de inflexión en la agenda laboral.

Bolaños enfatizó que la reducción de 48 a 40 horas es resultado de “un ejercicio inédito, un esfuerzo colectivo en el que participaron trabajadores, empleadores y el Gobierno de México”, y la ubicó como parte de una transformación más amplia que busca dignificar el trabajo. Esta aspiración fue “pospuesta durante décadas, por la decisión indolente de gobiernos neoliberales, que simplemente establecieron que nunca era el momento para defender el derecho de las y los trabajadores, hasta que hoy, finalmente, logramos materializar este cambio, en la ruta de la primavera laboral de los derechos de las y los trabajadores”.

En su intervención, la directora general Olivia Salomón subrayó que Lotería Nacional, con casi 256 años de historia, tiene la misión de visibilizar causas, reconocer luchas y llevar la historia y las grandes conquistas sociales al espacio cotidiano de la gente.

“Desde los mártires de Chicago hasta nuestro presente, hoy la jornada laboral de 40 horas representa sin duda un paso firme hacia un país más justo, donde el trabajo no sólo sostiene la vida, sino permite vivir mejor”, manifestó.

La titular de la institución de la suerte refirió que bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el país vive un momento definitorio reflejo de la política con sentido humanista que pone en el centro a las y los trabajadores, “una transformación que ha dignificado el salario, que ha fortalecido las condiciones laborales y que ha demostrado que el crecimiento económico puede ir de la mano de la justicia social”.

Olivia Salomón destacó que, en ese camino, la jornada laboral de 40 horas no es un hecho aislado, sino parte de una visión profundamente humanista que entiende que el bienestar también se construye con tiempo para la familia, para el descanso, para la vida. Y agregó que el progreso no se mide sólo con lo que se produce, sino en la calidad y bienestar de la vida de las personas.

“Este billete nos recuerda algo esencial, que el tiempo también es un derecho y que cada avance se construye con el esfuerzo de millones de trabajadoras y trabajadores. Es un reconocimiento a esa fuerza que sostiene a México y que hoy es el centro de la transformación del país”, puntualizó en su mensaje.

Datos del billete que honra a las y los trabajadores de México

La directora Olivia Salomón expresó que este cachito de Lotería Nacional viaja por plazas, mercados, expendios, calles y hogares, pasando de mano en mano, llevando consigo un mensaje profundo: que el verdadero avance de México se construye cuando mejora la vida de cada una de las personas.

Para el Sorteo Superior No. 2882 habrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series. Contiene una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios y se celebrará el viernes 01 de mayo del 2026, a las 20:00 horas. Los dos millones 400 mil cachitos ya están disponibles para su adquisición en puntos de venta de toda la República Mexicana y en miloteria.mx. Se transmitirá en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

FGR