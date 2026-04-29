FGR evalúa si existen pruebas por narcotráfico contra señalados por EU: SRE

Después de que se informó que se presentaron cargos penales en Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha y otras nueve personas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ayer se recibieron solicitudes de extradición de diversas personas por parte del gobierno de Donald Trump.

La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que de acuerdo con el marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional, se turnó la información recibida a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se evalúen estad solicitudes conforme a la legislación mexicana.

La Secretaría de Relaciones Exteriores apuntó que en los tratados vigentes hay “provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información”, por lo que se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer.

“Los documentos que fueron recibidos parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición.

“Sin embargo, como debe procederse en estos casos, será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición”, detalló la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por delitos de narcotráfico y armas.

Los señalados habrían conspirado con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

FGR