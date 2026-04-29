Solicitud de extradición de EU contra Rocha Moya y Enrique Inzunza carece de pruebas: Ignacio Mier

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado de la República.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, llamó a ser “prudentes y sensatos” ante la acusación presentada en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, y advirtió que la solicitud enviada por la Embajada de Estados Unidos a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con fines de extradición no cuenta con sustento probatorio en una primera revisión jurídica.

“En una primera aproximación de una revisión jurídica conforme a la legislación mexicana y a los acuerdos bilaterales, no traen sustento”, señaló el legislador, quien precisó que la Cancillería enviará el expediente a la Fiscalía General de la República (FGR) para que emita una opinión y la dé a conocer a los mexicanos.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. ı Foto: Gobierno Sinaloa

Mier Velazco aclaró que lo notificado por Washington no constituye una orden de extradición, sino solicitudes derivadas de la acusación formulada por un fiscal en Nueva York.

“Hay que esperar, hay que estar serenos, no hay que anticipar juicios” Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado



Ignacio Mier descarta licencia de Enrique Inzunza

El coordinador de Morena en el Senado descartó que el senador Enrique Inzunza Cázarez deba solicitar licencia ante los señalamientos.

“Tiene que haber rigor jurídico y rigor en el cumplimiento de los acuerdos bilaterales”, sostuvo, y subrayó que quien acusa está obligado a probar .

Enrique Inzunza, senador de Morena ı Foto: Cuartoscuro

Al ser cuestionado sobre el paradero del legislador sinaloense, Ignacio Mier dijo que había estado presente por la mañana en el Senado.

Sobre la posibilidad de que el caso represente un golpe político a la Cuarta Transformación , el líder parlamentario se reservó el juicio y reiteró que tanto el comunicado oficial de la Cancillería como el pronunciamiento de la Fiscalía General de la República son los pasos que deben seguirse antes de cualquier valoración.

“Todo lo demás sería especular”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr