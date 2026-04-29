Infonavit: SCJN prohíbe descontar sueldo a personas con incapacidad

Una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede representar un alivio para muchas trabajadoras y trabajadores, pues ahora no se podrán hacer descuentos a quienes cuenten con incapacidad médica.

El proyecto presentato en noviembre del 2025 por la ministra Yazmón Esquivel ante el Pleno pretende proteger el pago al Infonavit y dar “justicia con equilibrio, empatía y certeza”

La ministra precisó que la suspensión provisional para el pago de descuentos del Infonavit de créditos de viviendas por parte de los empleadores aplica a las personas que se encuentren ausentes o con incapacidad médica.

Hoy presenté un proyecto en el Pleno para proteger el pago al INFONAVIT. Propuse suspensión provisional para empleadores cuando se ordenan descuentos a créditos de vivienda de personas ausentes o incapacitadas, si garantizan el pago. Justicia con equilibrio, empatía y certeza. pic.twitter.com/DBgvKJzh6v — Yasmín Esquivel Mossa (@YasminEsquivel_) November 5, 2025

¿Qué dice la resolución de la SCJN sobre el descuento del Infonavit?

La reforma al artículo 29 de la Ley Infonavit que fue avalada establece que en pago del crédito Infonavit mensual puede ser suspendido por los empleadores siempre y cuando el trabajador esté ausente o en incapacidad.

El 4 de noviembre del 2025 la SCJN emitió un comunicado en el que señalaron que “El Máximo Tribunal fijó jurisprudencia que privilegia la certeza jurídica, la proporcionalidad y la seguridad económica de las personas trabajadoras que se encuentran ausentes o en situación de incapacidad”

“Los patrones pueden suspender los descuentos al salario por concepto de créditos de vivienda del Infonavit cuando el trabajador se encuentre en dichas situaciones siempre y cuando se garantice el cumplimiento del pago en los plazos previstos por la ley” de acuerdo con la SCJN.

Esto fue avalado debido a que los descuentos realizados durante la ausencia o incapacidad pueden representar una carga económica y un impacto negativo para las y los trabajadores, así como para los empleadores.

“Esta decisión reconoce que exigir dichos descuentos en tales circunstancias -ausencia o incapacidad- imponía una carga económica desproporcionada tanto para las y los trabajadores como para el empleador, al carecer de una base salarial sobre la cual realizarlos” señala el comunicado No.255/2025 de la SCJN.

Este 29 de abril el Senado de la República señaló que la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda aprobó citar al titular del Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza.

Dicha cita se realizará entre mayo y junio, con la finalidad de tener una mesa de trabajo para conocer los programas, accesos a créditos y lugares en los que se construirán las viviendas del Infonavit de cada entidad de la República.

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