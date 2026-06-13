Acusan a dirigencia de la Sección 22 de CNTE de imponer a bases continuar huelga

En la consulta realizada a las bases este sábado en Oaxaca por parte de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los resultados de los 37 sectores en el cómputo total señalan que las bases determinaron que se levante el plantón para entrar en un receso, con 7 mil 595 votos en favor del receso, contra 6 mil 926 votos por el “no”.

Sin embargo la información que dio a conocer la dirigencia y la comisión política fue que habían votado la mayoría porque siguiera el plantón, con 6 mil 162 votos por “sí” al receso, ante 6 mil 337 en contra.

Lo anterior ha provocado inconformidad en las bases, pero la dirigencia decidió ir con la alteración de resultados a la Asamblea Nacional Representativa para que los secretarios generales y dirigentes de las otras entidades apoyaran seguir el paro, como finalmente se determinó.

Votación de la Sección 22 de la CNTE. ı Foto: Especial

Las bases acusan a la dirigencia de la Sección 22 de sostener un fraude para atender intereses ajenos que pretender mantener el paro y el plantón en la Ciudad de México.

De acuerdo con la tabla de votación de cada región, filtrada a medios de comunicación, se emitieron 14 mil 521 votos a la pregunta “¿Estás de acuerdo en recesar?”.

Del total, 7 mil 595 votos fueron favor de entrar en receso, mientras que 6 mil 926 votaron en contra de entrar en receso y mantener el paro. No obstante, la dirigencia de la CNTE publicó 6 mil 132 para entrar en receso y 6 mil 337 para continuar la huelga.

En Zimatlán, se reportaron mil 323 votos a favor de continuar la huelga frente a sólo 63 por el receso, algo que integrantes del movimiento consideran fraudulento, pues resulta determinante para el resultado final. Por ello, demandan que se transparenten las actas, los registros de votación y los mecanismos utilizados para integrar el cómputo estatal.

Votación de la Sección 22 de la CNTE. ı Foto: Especial

Si se considera los datos reales de participación, supuestamente manipulados por la dirigencia, apenas representa en 17 por ciento del total de maestros. Opositores acusan que es una minoría la que está imponiendo un “fraude” para mantener un paro nacional.

“No estamos de acuerdo con que se nos obligue a una huelga si la mayoría votamos por el receso”, señalan los inconformes.

cehr