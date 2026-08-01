Zarpa ayuda humanitaria de México rumbo a Venezuela; Marina envía más de 718 toneladas de insumos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Marina (Semar) informaron que los buques ARM “Papaloapan” y ARM “Huasteco” zarparon del puerto de Veracruz con más de 718 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Venezuela, país que continúa enfrentando las consecuencias de los terremotos registrados durante julio.

El traslado de los insumos se realizó a través de la Armada de México, en cumplimiento de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de apoyar a la población venezolana afectada por la emergencia.

De acuerdo con el comunicado conjunto, el ARM “Papaloapan” transporta aproximadamente 684 toneladas de ayuda, mientras que el ARM “Huasteco” lleva alrededor de 34.5 toneladas, para un total superior a 718 toneladas de asistencia humanitaria.

La operación fue coordinada entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Veracruz y diversas autoridades federales, que participaron en las labores de embarque y logística.

COMUNICADO CONJUNTO. "SRE y Marina informan del zarpe de los buques Papaloapan y Huasteco con más de 718 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Venezuela".https://t.co/bg0KHWHfrL pic.twitter.com/yWNVDCujOr — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 1, 2026

Según el más reciente parte oficial del Gobierno venezolano, con corte al 24 de julio, el saldo asciende a 5 mil 546 personas fallecidas, 16 mil 740 heridas y 17 mil 907 damnificados. Además, las autoridades reportan 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron por completo.

El informe también señala que 128 mil 324 familias han recibido algún tipo de apoyo, mientras que 23 mil 811 personas permanecen en 107 campamentos transitorios habilitados para los afectados.

Asimismo, las autoridades venezolanas informaron que se han distribuido más de 10 mil 977 toneladas de alimentos y 51.2 millones de litros de agua, además de brindar atención médica a 47 mil 942 pacientes. En las labores de respuesta participan 30 mil 989 efectivos, 31 mil 745 voluntarios y 2 mil 278 rescatistas internacionales.

En el comunicado, la SRE y la Semar destacaron que este envío refleja la política de cooperación internacional del Gobierno de México.

“Con estas acciones, el Gobierno de México refrenda su vocación solidaria, así como su espíritu de cooperación y tradición humanitaria con los pueblos de América Latina y el mundo que enfrentan situaciones de necesidad, fortaleciendo los lazos de colaboración entre las naciones”, señalaron las dependencias.

Con este nuevo cargamento, México suma un nuevo envío de asistencia para contribuir a las labores de atención y recuperación de las comunidades afectadas por la emergencia en Venezuela.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL