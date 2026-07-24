Secretario de Energía de EU “dirige” Venezuela

Según UN informe, un mayor endeudamiento incrementaría el déficit de Venezuela, pero podría impulsar un crecimiento más sólido, lo que fortalecería la situación fiscal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que el secretario de Energía, Chris Wright, “está dirigiendo Venezuela” y lo felicitó por el trabajo que realiza. Durante un acto en la sede de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), afirmó que Chris Wright lo hace “mejor que nadie nunca antes”. Al ser cuestionado sobre los resultados de la intervención estadounidense, respondió: “Nosotros también estamos ganando mucho. Y creo que tenemos derecho a ello. Fue una guerra de un solo día”.

El Dato: El terremoto más mortífero desde 1812 se produjo en un momento en que las condiciones socioeconómicas ya eran precarias, con una tasa de pobreza superior a 76%.

Las declaraciones se producen después de que el funcionario viajara a Venezuela el 11 de febrero de 2026 para reunirse con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y recorrer instalaciones petroleras. La visita ocurrió tras la flexibilización de las sanciones al sector energético impulsada por la Administración Trump para reactivar la industria petrolera y avanzar en un acuerdo energético.

El pasado 13 de febrero, el Departamento del Tesoro aprobó las licencias generales 49 y 50, que permitieron a Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol reanudar operaciones en Venezuela y abrir nuevas inversiones en los sectores petrolero y gasístico. Wright también asumió un papel clave en las negociaciones con las empresas y en la supervisión de la comercialización del crudo venezolano.

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100 mmdd en inversiones en energía prevé EU en Venezuela

La Administración Trump busca atraer hasta 100 mil millones de dólares en inversiones para recuperar la industria energética y dar prioridad a compañías estadounidenses. Tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, la estrategia de Washington incluye la llamada “cuarentena petrolera”, reformas económicas y un nuevo marco democrático, según lo expuesto por el secretario de Estado, Marco Rubio.

RECUENTO DE DAÑOS. En tanto, Venezuela enfrenta la reconstrucción tras los terremotos del 24 de junio. El Banco Mundial estimó daños físicos directos por 19 mil 600 millones de dólares y advirtió que una recuperación lenta podría afectar la economía durante la próxima década. El 47 por ciento de pérdidas corresponde a viviendas, mientras que La Guaira y el Distrito Capital concentraron cerca de la mitad del impacto económico.

El organismo trabaja con el gobierno venezolano, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, para definir el apoyo técnico y financiero. Advirtió que, si no aumentan las inversiones públicas y privadas, la reconstrucción podría prolongarse por al menos 10 años.

El balance oficial del doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 asciende a 5 mil 398 muertos, 16 mil 740 heridos y 17 mil 907 personas sin vivienda. Además, hay 856 edificios afectados y 190 colapsados.

Las autoridades convocaron a familiares de niños desaparecidos para realizar pruebas fotográficas, antropológicas, odontológicas y de ADN con el fin de identificar 38 cuerpos que permanecen sin reclamar en La Guaira. Una iniciativa ciudadana reporta 29 mil 500 personas sin localizar, mientras que la ONU recibió estimaciones no confirmadas que elevan esa cifra hasta 50 mil desaparecidos. Las víctimas sin identificar fueron sepultadas en un cementerio municipal de La Guaira.