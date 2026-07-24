Donald Trump amenaza con ampliar ofensiva militar contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer que analiza lanzar un ataque de mayor magnitud contra Irán mientras endureció su discurso sobre la guerra que ya supera una semana de enfrentamientos. Al mismo tiempo, aseguró que cualquier daño provocado a barcos o cargamentos será cubierto con recursos iraníes congelados bajo control de Washington, en un escenario donde el conflicto mantiene la presión sobre el mercado energético.

La nueva advertencia del magnate ocurrió después de que rebeldes hutíes respaldados por Irán atacaran embarcaciones saudíes en el mar Rojo. Lo que impulsó de nuevo el precio internacional del petróleo hasta los 100 dólares por barril, un nivel que no se registraba desde mayo.

El Dato: Cuatro republicanos se unieron para votar en favor de limitar el poder de Trump para declarar la guerra a Irán.

En una publicación en Truth Social, Donald Trump afirmó que cualquier afectación a embarcaciones tendrá consecuencias económicas para Teherán. “Cualquier daño causado a barcos o cargamentos será pagado con dinero iraní que Estados Unidos tiene en su poder y controla”.

Asimismo, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaron nuevos ataques contra Irán, informó el Comando Central de Estados Unidos en X. “Esta es la decimotercera noche consecutiva de ataques destinados a responsabilizar a Irán y reducir las amenazas de la Guardia Revolucionaria Islámica contra el transporte marítimo comercial”, dijo.

El Tip: Los ataques hutíes cerrarían el estrecho de Bab el-Mandeb que controla la entrada del Mar Rojo al Océano Índico.

OPCIÓN MILITAR. Más temprano, en declaraciones al medio digital Axios, el republicano confirmó que estudia ampliar la ofensiva iniciada el pasado 28 de febrero, operación que dio paso a la guerra actual. “Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados”.

También aseguró que el gobierno iraní busca negociar un acuerdo nuclear, aunque descartó que existan condiciones para retomarlo. Durante una aparición pública en la Agencia de Protección Ambiental, reiteró que no está dispuesto a negociar un nuevo alto al fuego.

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“A ellos les gustaría hacer algo, pero yo digo que todavía no están listos. Necesitan más de lo mismo”, dijo al referirse a los ataques aéreos de los últimos días.

Asimismo, el magnate responsabilizó directamente a Irán por las acciones de los rebeldes hutíes después del ataque contra los petroleros saudíes Encelia y Layla en el mar Rojo.

Recordó que hace un año Estados Unidos atacó posiciones hutíes debido a las agresiones contra el comercio marítimo y afirmó que, durante la guerra con Irán, el grupo había mantenido un comportamiento más moderado.

Sin embargo, tras los nuevos ataques, advirtió que cualquier nueva agresión tendrá una respuesta militar severa tanto contra los hutíes como contra Irán, al considerar que actúan como representantes de Teherán.

Los rebeldes yemeníes señalaron que atacaron ambas embarcaciones porque no respetaron el bloqueo marítimo impuesto en el mar Rojo, una ruta cuya importancia aumentó debido a las restricciones en el estrecho de Ormuz.

Un día antes, el gobierno estadounidense firmó con Arabia Saudita un acuerdo para desarrollar un programa nuclear con fines civiles.

Sin embargo, el mandatario estadounidense aclaró que el pacto no contempla enriquecimiento de material y dependerá de que Riad se incorpore a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel.

La Administración estadounidense sostuvo que el denominado “Acuerdo 123” tiene únicamente fines pacíficos y está comprometido con la no proliferación nuclear, además de facilitar el acceso de empresas estadounidenses al sector energético saudí.

LA VÍA DIPLOMATICA. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó desde Manila que Irán busca constantemente reanudar las negociaciones mediante terceros países, aunque sostuvo que el gobierno iraní rechaza los acuerdos alcanzados. Aseguró que el costo para Teherán aumentará mientras prolongue la guerra.

Por su parte, Irán rechazó un acuerdo de cese al fuego de Estados Unidos que, según The New York Times, fue presentado a Teherán por el primer ministro de Irak, de acuerdo con funcionarios iraníes e iraquíes no identificados.

No se dieron a conocer todos los detalles de la propuesta. Pero funcionarios iraníes dijeron que Teherán no estaba interesado en un acuerdo temporal que dejara sin resolver la cuestión del control del estrecho de Ormuz, de acuerdo con el diario. En tanto, el asesor militar de Irán, Mohsen Rezaei, acusó a Donald Trump de cometer “errores fatales” y afirmó que las amenazas estadounidenses reflejan desesperación.

Mohsen Rezaei sostuvo que cualquier ataque contra infraestructura iraní tendrá una respuesta severa que ampliará el conflicto.

OTROS PAÍSES. El Reino Unido dijo que sus Fuerzas Armadas están listas para proteger al país de cualquier ataque, después de que Irán advirtiera sobre permitir que bombarderos de Estados Unidos despeguen desde bases británicas.

Tambien, las fuerzas iraníes lanzaron ataques con drones contra el norte de Kuwait, donde únicamente se reportaron daños materiales, mientras Bahréin continúa entre los países afectados por ataques iraníes debido a la presencia de bases militares estadounidenses.