Washington vigilará a la Inteligencia Artificial

Ya se había propuesto exigir a las empresas de IA que sometieran sus productos a pruebas por parte de la Agencia de Seguridad Nacional antes de lanzarlos al público.

El principal asesor tecnológico del presidente de EU, Donald Trump, Michael Kratsios, sigue de cerca el caso de OpenAI después de que la empresa reveló el martes que uno de sus sistemas de Inteligencia Artificial se salió de control durante una prueba de seguridad.

El hecho llevó ayer a legisladores a presentar una iniciativa para permitir al gobierno ordenar el apagado de modelos de IA que representen un riesgo. Un funcionario de la Casa Blanca informó que Michael Kratsios ya fue enterado del incidente. La propuesta, llamada Ley de Interruptor de Desactivación de la IA, fue impulsada por el demócrata Ted Lieu y el republicano Nathaniel Moran. El proyecto otorgaría al Departamento de Seguridad Nacional la facultad de intervenir cuando un modelo realice acciones no previstas que pongan en riesgo la vida humana o la economía.

Además, otro grupo bipartidista propuso exigir auditorías de seguridad independientes para los modelos de Inteligencia Artificial más avanzados.