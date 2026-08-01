Rechazados de la UNAM podrán estudiar gratuitamente en UNRC, nadie se quedará sin escuela: Sheinbaum

Foto: Captura de video / David Patricio Rubio (La Razón de México)

Claudia Sheinbaum aseguró que abrirá puertas de Universidad Rosario Castellanos a rechazados del examen de control de la UNAM.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los aspirantes universitarios que sean rechazados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no se quedarán sin estudiar, pues podrán continuar sus estudios de Licenciatura de manera gratuita en los planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) y otras instituciones.

Un día después de que la UNAM anunciara la preparación de un “examen de control” para corregir las irregularidades derivadas de la aplicación de la prueba vía remota, la mandataria federal se pronunció sobre el caso y confió en que la máxima casa de estudios resolverá el asunto.

Aspirantes a la UNAM se manifiestan por irregularidades en proceso de admisión. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

No obstante, aseguró que los aspirantes que sean rechazados a la UNAM tras presentar esta segunda prueba, no deberían dar por terminada su educación, pues existe la opción de continuarla mediante la UNRC y otras instituciones.

“Si hay un estudiante rechazado en ese examen, le vamos a abrir la puerta en la Universidad Rosario Castellanos, para que puedan estudiar de manera gratuita”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum desde el evento Reconstrucción de caminos Plan Lázaro Cárdenas. Santo Domingo Tonalá, Oaxaca.

Aspecto de una Universidad Nacional Rosario Castellanos en el Estado de México. ı Foto: Cortesía

“Ayer le pedí a Mario Delgado que se pusiera a trabajar con la rectora de la Universidad Rosario Castellanos y también con otras universidades si quieren hacerlo, para que todas y todos los jóvenes que realicen este examen no se queden sin escuela, sino que puedan seguir estudiando”, abundó la mandataria federal.

Sheinbaum Pardo explicó que la apertura de espacios en la URC forma parte de sus objetivos de Gobierno, entre los cuales destaca la ampliación de preparatorias y universidades para garantizar el derecho a la educación.

Alrededor de 58 mil aspirantes están llamados a presentar examen de control

Las declaraciones de la presidenta ocurren un día después de que la UNAM anunció que aplicará un examen de control ante las irregularidades presentadas en la prueba de admisión a Licenciatura, que este año se realizó completamente de forma remota.

Recomendación de la Comisión Técnica de la UNAM acerca del proceso de ingreso a la licenciatura 2026-2027/1 > https://t.co/YVJJcxJq9b pic.twitter.com/G5cBEtNBzv — UNAM (@UNAM_MX) August 1, 2026

Ante lo que, según reportes digitales, fueron “trampas” y “ayudas”, la UNAM decidió aplicar un nuevo examen, esta vez de forma presencial, para aspirantes que fueron seleccionados y aquellos que alcanzaron el puntaje requerido para el mismo programa en el mismo plantel pero del año pasado.

De esta forma, se prevé la aplicación de esta prueba para un universo de alrededor de 58 mil aspirantes. Los detalles se darán a conocer en los próximos días.

¿Qué carreras hay en la Universidad Nacional Rosario Castellanos?

Ciencias Sociales, Humanidades y Derecho

Licenciatura en Derecho y Criminología

Licenciatura en Derecho y Seguridad Ciudadana

Licenciatura en Relaciones Internacionales

Licenciatura en Filosofía e Historia

Licenciatura en Humanidades y Narrativas Multimedia

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Licenciatura en Psicología

Económico-Administrativas

Licenciatura en Administración y Comercio

Licenciatura en Contaduría y Finanzas

Licenciatura en Economía y Desarrollo Sostenible

Licenciatura en Mercadotecnia y Ventas

Licenciatura en Turismo

Tecnología, Datos e Ingeniería

Ingeniería en Control y Automatización

Licenciatura en Ciencia de Datos para Negocios

Licenciatura en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)

Medio Ambiente y Desarrollo Urbano

Licenciatura en Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas

Licenciatura en Urbanismo y Desarrollo Metropolitano

Licenciatura en Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas

Técnicos Superiores Universitarios (TSU)

TSU en Administración

TSU en Mercadotecnia

TSU en Tecnologías Computacionales

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am