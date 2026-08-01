Rechazados de la UNAM podrán estudiar gratuitamente en UNRC, nadie se quedará sin escuela: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los aspirantes universitarios que sean rechazados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no se quedarán sin estudiar, pues podrán continuar sus estudios de Licenciatura de manera gratuita en los planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) y otras instituciones.
Un día después de que la UNAM anunciara la preparación de un “examen de control” para corregir las irregularidades derivadas de la aplicación de la prueba vía remota, la mandataria federal se pronunció sobre el caso y confió en que la máxima casa de estudios resolverá el asunto.
No obstante, aseguró que los aspirantes que sean rechazados a la UNAM tras presentar esta segunda prueba, no deberían dar por terminada su educación, pues existe la opción de continuarla mediante la UNRC y otras instituciones.
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“Si hay un estudiante rechazado en ese examen, le vamos a abrir la puerta en la Universidad Rosario Castellanos, para que puedan estudiar de manera gratuita”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum desde el evento Reconstrucción de caminos Plan Lázaro Cárdenas. Santo Domingo Tonalá, Oaxaca.
“Ayer le pedí a Mario Delgado que se pusiera a trabajar con la rectora de la Universidad Rosario Castellanos y también con otras universidades si quieren hacerlo, para que todas y todos los jóvenes que realicen este examen no se queden sin escuela, sino que puedan seguir estudiando”, abundó la mandataria federal.
Sheinbaum Pardo explicó que la apertura de espacios en la URC forma parte de sus objetivos de Gobierno, entre los cuales destaca la ampliación de preparatorias y universidades para garantizar el derecho a la educación.
Alrededor de 58 mil aspirantes están llamados a presentar examen de control
Las declaraciones de la presidenta ocurren un día después de que la UNAM anunció que aplicará un examen de control ante las irregularidades presentadas en la prueba de admisión a Licenciatura, que este año se realizó completamente de forma remota.
Ante lo que, según reportes digitales, fueron “trampas” y “ayudas”, la UNAM decidió aplicar un nuevo examen, esta vez de forma presencial, para aspirantes que fueron seleccionados y aquellos que alcanzaron el puntaje requerido para el mismo programa en el mismo plantel pero del año pasado.
De esta forma, se prevé la aplicación de esta prueba para un universo de alrededor de 58 mil aspirantes. Los detalles se darán a conocer en los próximos días.
¿Qué carreras hay en la Universidad Nacional Rosario Castellanos?
Ciencias Sociales, Humanidades y Derecho
- Licenciatura en Derecho y Criminología
- Licenciatura en Derecho y Seguridad Ciudadana
- Licenciatura en Relaciones Internacionales
- Licenciatura en Filosofía e Historia
- Licenciatura en Humanidades y Narrativas Multimedia
- Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
- Licenciatura en Psicología
Económico-Administrativas
- Licenciatura en Administración y Comercio
- Licenciatura en Contaduría y Finanzas
- Licenciatura en Economía y Desarrollo Sostenible
- Licenciatura en Mercadotecnia y Ventas
- Licenciatura en Turismo
Tecnología, Datos e Ingeniería
- Ingeniería en Control y Automatización
- Licenciatura en Ciencia de Datos para Negocios
- Licenciatura en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)
Medio Ambiente y Desarrollo Urbano
- Licenciatura en Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas
- Licenciatura en Urbanismo y Desarrollo Metropolitano
- Licenciatura en Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas
Técnicos Superiores Universitarios (TSU)
- TSU en Administración
- TSU en Mercadotecnia
- TSU en Tecnologías Computacionales
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