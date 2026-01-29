Claudia: “No olviden que su educación la paga el pueblo”

Tras los cambios en la dirección del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que el hecho de que se trate de un ente autónomo, no significa que no debe vincularse con el desarrollo del país, por lo que además, pidió no olvidar que la educación es pagada con recursos públicos.

Consideró que durante mucho tiempo, el CIDE se orientó al “neoliberalismo”, pero ahora se busca que abone al desarrollo del país, sin intervenir en su libertad de expresión y de cátedra, debido a que también reciben financiamiento público.

“Obviamente, lo que queremos de las instituciones académicas y de estos centros de investigación es que tengan mucho mayor cercanía con los problemas nacionales y que ayuden al desarrollo.

“Todas estas instituciones tienen financiamiento público. Son autónomas, pero eso no quita que busquemos la manera de que haya mucho mayor vínculo con el desarrollo del país y con los problemas de la nación. Que no olviden nunca que quien les paga su educación es el pueblo”, dijo.

Así, comentó que los estímulos académicos que se entregaban condujo a un esquema de trabajo “individualizado” y generó competencia entre la comunidad.

La mandataria sostuvo que no tuvo que ver en el cambio de la dirección del Centro: “Son decisiones en las que como Presidenta no participo directamente, y fue una decisión que se tomó en la Secretaría (de Ciencia)”.

ACLARAN. Por la noche, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) dijo que la destitución de José Antonio Romero Tellaeche se sustenta en términos de su responsabilidades administrativas, por “no presentar el informe de autoevaluación en los últimos tres años ante el el Consejo Académico y la Asamblea General del Personal del centro, previo a su presentación ante el órgano de gobierno”.

“Aunado a ello, la comunidad de estudiantes, trabajadores e investigadores del CIDE dieron a conocer, en reiteradas ocasiones y de manera pública, su descontento por la conducción de la anterior dirección general”, señaló. Recordó que la titular de Secihti, Rosaura Ruiz, designó a Lucero Ibarra en su lugar.