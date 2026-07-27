Antes y después de Elize Matsunaga: Estas son FOTOS reales del caso

Este 22 de julio Netflix estrenó en su plataforma la película de thriller psicológico “Elize: Sombras de una mujer”, y debido a que esta historia está basada en hechos reales ocurridos en 2012, el caso ha causado mucha intriga entre las personas que no lo conocían.

Mientras que la película muestra el desarrollo de la historia de amor entre Elize y Marcos que llevó al ahora conocido como “Caso Matsunaga”, en la vida real los hechos no fueron tan distintos a la película de Netflix.

Este caso ganó una gran popularidad debido al foco mediático que tuvo desde el principio, y cobró más relevancia cuando se descubrió que los restos localizados en el municipio de Cotia pertenecían al hijo de los entonces dueños de la empresa brasileña Yoki.

Este título no es la primera entrega de Netflix sobre el caso, pues antes de que fuera publicada la película en la plataforma de streaming ya se encontraba un documental en el que se tiene a la Elize real compartiendo datos sobre el asesinato de su esposo.

Elize Matsunaga, fotos y vida real

Elize Araújo Giacomini conoció a Marcos Kitano Matsunaga en 2004, cuando este la contactó por medio de una página web de damas de compañía, y con el paso del tiempo ambos entablaron una relación más estrecha que los llevó a casarse en 2009.

Elize y Marcos el día de su boda ı Foto: Especial

Después de que Elize y Marco contrajeran matrimonio se dedicaron a viajar juntos, así como a compartir mucho tiempo de calidad haciendo actividades como la cacería de animales, algo que ambos disfrutaban compartir y hacer en pareja.

Elize y Marcos después de cazar ı Foto: Especial

Pese a que en un inicio el matrimonio parecía ser una gran relación para ambos, Elize y Marcos pasaron momentos de tensión cuando ella no podía quedar embarazada, por lo que incluso se sometió a diversos métodos para lograrlo.

Ambos tuvieron una hija llamada Helena; de acuerdo con la información disponible, quien tenía tan solo nueve meses en 2012 cuando se registró el hecho que causó conmoción entre la población de todo Brasil.

Elize y Marcos ı Foto: Especial

Elize Matsunaga descubrió que su esposo continuaba viendo a mujeres que contrataba por medio de la misma página que los llevó a conectar, y que tenía relación con una mujer.

Esto derivó al crimen que es conocido por muchas personas, e incluso se cuenta con evidencia tomada por la cámara del elevador que se ubicaba en el edificio en el que ambos vivían.

Videos del elevador de la residencia de los Matsunaga. A la izquierda Marcos utilizando la ropa con la que fue localizado; a la derecha Elize transportando maletas con partes del cuerpo de Marcos ı Foto: Especial

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos y el testimonio de la propia Elize, la mujer disparó al empresario en la cabeza, posteriormente arrastró su cuerpo a una habitación y lo dejó por unas horas escondido.

Documental de Netflix Elize Matsunaga: Érase una vez un crimen ı Foto: Netflix

Partes del cuerpo desmembrado de Marcos Matsunaga fueron localizadas en una zona rural de Cotia, Brasil, y un tiempo después se localizó su cabeza, lo que permitió su identificación y la investigación del caso.

Elize y sus abogados el día del juicio ı Foto: Especial

Luego de que se realizara la detención de Elize el 4 de junio esta decidió confesar que era la autora material del delito, por lo que tras varios años en juicio, se le condenó con una sentencia de 19 años, 11 meses y un día de prisión.

Elize recibió una reducción de dos años y seis meses de su condena en 2019, y después de haber estado por diez años en la cárcel, se le otorgó la libertad condicional en mayo del 2022.

Elize Matsunaga después de obtener libertad condicional en 2022 ı Foto: Especial

De acuerdo con los últimos detalles disponibles sobre la vida real de Elize Matsunaga, ahora utiliza su nombre de soltera para trabajar en tres aplicaciones que ofrecen servicio de transporte en Franca.

Elize Matsunaga en 2025 junto a un joven que la encontró paseando a sus perros en Franca ı Foto: @brunowferrari

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