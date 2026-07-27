Así quedaron los cuartos de La Casa de los Famosos México 2026

Así quedaron las habitaciones de La Casa de los Famosos México 2026

Con el inicio de La Casa de los Famosos México 2026, también se han acomodado los tres cuartos que en esta ocasión serán el centro de atención en el reality show, al ser donde las personalidades pueden crear estrategias en equipo o en solitario.

En esta ocasión, los tres cuartos iban con una temática de playa, motivo por el que la producción decidió darles nombres de algunas de las playas más famosas del mundo.

Los cuartos si están bien padres la verdad #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/7iXNQXGuTS — oscar ⋆ (@altocarnos) July 27, 2026

Así quedaron las habitaciones de La Casa de los Famosos México 2026

Los favoritos del público al arranque del programa, Aldo Rendón, Karina Torres y Fede Vigevani, se convirtieron en los capitanes de las habitaciones Ibiza, Tulum y Malibú por la elección de los seguidores del reality durante una encuesta realizada en el canal de WhatsApp.

Asimismo, en esta ocasión todas las habitaciones comienzan con 6 integrantes en cada uno, aunque cabe mencionar que Fede Vigevani no permanecerá mucho en el programa, pues en realidad es un aliado de la producción y el público para hacer bromas y retos impactantes.

Fue a través de un juego de suerte que quedaron definidos quiénes dormirán en cada uno de los espacios. El último en ser elegido fue Yahir, lo que sorprendió al público que lo apoya. Al final, los cuartos quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Cuarto Tulum

Karina Torres

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Arantza Ruíz

Moisés Peñaloza

Mariana Ochoa

Cuarto Malibú

Fede Vigevani

Masaad Al-Tamimi

Gema Garoa

Ximena Herrera

Flor Vigna

Yahir

Cuarto Ibiza

Aldo Rendón

Luis Chaparro

Ese Pérez

Cynthia Klitbo

Ernesto Laguardia

Yanet García

Queda definir si el público aceptara que en esta ocasión los habitantes jueguen de manera individual o si nuevamente querrán verlos crear fuertes alianzas, como ha ocurrido en años anteriores con habitaciones como Mar, Noche y el icónico Team Infierno.

Muchos señalaron que fue un arma de doble filo que Karina, Fede y Aldo no quedaran en un mismo cuarto, pues muchos pensaban en apoyar a los tres o dos de ellos, pero ahora se encuentran ‘divididos’.

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