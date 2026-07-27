Mariana Ochoa y Aldo Rendón reviven el conflicto que los enemistó: ‘Nada del pasado’ | VIDEO

Tras darse a conocer que Mariana Ochoa era una de las participantes sorpresa reveladas este domingo durante el estreno de La Casa de los Famosos México 2026, en redes sociales recordaron una vieja rencilla entre la cantante y el estilista Aldo Rendón.

La artista aprovechó el encuentro para acercarse al creador de contenido enfocado en dar opiniones de moda y no tardó en surgir el tema de un viejo conflicto entre ambos, cuando ella formaba parte de OV7.

Aldo Rendón y Mariana Ochoa no se soportan y están en LCDLF México ı Foto: Redes sociales / Edición La Razón

Mariana Ochoa y Aldo Rendón liman asperezas en La Casa de los Famosos México 2026

Fue Mariana Ochoa quien se acercó a Aldo Rendón para ofrecerle una disculpa por lo que sucedió durante la relación laboral que sostuvieron cuando él tuvo que ver en la imagen de la agrupación pop mexicana hace años.

“¿Tú nos vestiste en OV7 en algún momento?”, le preguntó ella, ante lo que él le respondió “sí, güey. Fue hace mil años, por eso fue cuando dije ‘los odio a los OV7, a la Mariana Ochoa no la soporto’. Se portaron de la ver**”.

Sin embargo, después de este intercambio inicial, no hubo la tensión o drama que muchos esperaban. Al contrario, Aldo dejó a un lado las diferencias: “Aquí no traemos nada del pasado”, expresó el diseñador, antes de bromear cantando: “Vivir de recuerdos no vale la pena. Se sufre más de la cuenta”. Esto último provocó risas entre los habitantes presentes, pues se trata de un tema de la banda antes mencionada.

“Fue hace siglos, pero nada del otro mundo”, aclaró Aldo ya un poco más serio. Además, le propuso a Mariana Ochoa que hablaran sobre el tema de manera posterior en La Casa de los Famosos México 2026.

¿Qué pasó entre Aldo Rendón y Mariana Ochoa?

Fue en un podcast con Apio que Aldo Rendón habló sobre su experiencia al trabajar en una ocasión con OV7, cuando escuchó que criticaban su trabajo porque no iban con la misma ropa todos.

Contó que en ese momento estaba muy molesto y que los hombres eran mucho más accesibles que las chicas. Fue tan grande el problema que se salió durante las fotos.

Verga aldo rendon le caga mariana Ochoa hajjajajaa el contexto #LaCasaDeLosFamososMX 😂😂😂que arda esto pic.twitter.com/4WJUYxH89t — . (@rociojonas1) July 27, 2026

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