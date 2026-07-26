Así fue el pleito entre Aldo Rendón y Mariana Ochoa por el que no se llevan | VIDEO

Aldo Rendón y Mariana Ochoa no se soportan y están en LCDLF México

Aldo Rendón y Mariana Ochoa son dos de los participantes de La Casa de los Famosos México, pero afuera tuvieron un pleito por el que no se llevan. De hecho cuando él entró al programa en ella se notó incomodidad.

Todo comenzó porque Aldo Rendón fue al podcast de Apio Quijano, en el que reveló el motivo por que no soporta ni tolera a Mariana Ochoa, así que la cantante y actriz respondió a sus declaraciones.

¿Por qué Aldo Rendón y Mariana Ochoa tuvieron un pleito y no se soportan?

Aldo Rendón contó en el programa de Apio Quijano que no tolera a Mariana Ochoa porque tuvo muy mala actitud cuando a él le tocó vestir a OV7, el stylist aseguró que el ambiente fue tan pesado que tuvo que irse de la sesión de fotos.

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“Me tocó, hace muchos años, vestir a los OV7. Muy complicado, tan complicado que me fui de las fotos. M’Balia, histérica, Lidia, divina, la Mariana no la soporto, insoportable”, fueron las declaraciones de Aldo Rendón.

🚨 La cantante mexicana MARIANA OCHOA confirma su participación en el reality LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO‼️😱



Ya se encuentra en el hotel, junto con los demás habitantes, en aislamiento previo a su ingreso a la casa. pic.twitter.com/aNAFopsThW — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 26, 2026

Ante los impactantes y directos señalamientos, la prensa le fue a preguntar a Mariana Ochoa su opinión sobre lo que había dicho Aldo Rendón y ella respondió que no conoce a Aldo Rendón y que no tiene idea de cuáles fueron los comentarios que él hizo.

Posteriormente, le preguntaron a Aldo si tenía algún conflicto con que Mariana entrara a La Casa de los Famosos México con él, a lo que el estilista mencionó que no la conoce y que le daba igual verla adentro. Aseguró que habría muchas más personas en el reality show y que a él no le afectaría la presencia de la cantante.

Cuando Aldo entró a la casa, Mariana Ochoa puso cara seria y se alejó de la multitud que recibió al estilista, es decir, tomó distancia, pero sí lo saludó educadamente cuando él se acercó a ella.

Galilea Montijo estuvo muy pendiente de la reacción de la OV7 e hizo alusión a las diferencias que tuvieron los dos famosos antes de ingresar al reality show.

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