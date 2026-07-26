La actriz mexicana Arantza Ruiz, reconocida por su participación en telenovelas y series como La querida del Centauro, Fugitiva y Eternamente amándonos, es una de las habitantes confirmadas de La Casa de los Famosos México 2026.

¿Quién es Arantza Ruiz?

Arantza Ruiz nació en la Ciudad de México en 1997, por lo que actualmente tiene 29 años. Es hija del actor Alejandro Ruiz y de la productora de cine Socorro Méndez; además tiene un hermano mayor.

La joven actriz debutó en televisión en 2004, siendo una niña, con Amarte es mi pecado y desde entonces ha trabajado en producciones nacionales e internacionales. Ha destacado en unitarios como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, además de incursionar en cine y series internacionales como Sense8 y Fugitiva.

Pero eso no es todo, Arantza Ruiz también es cantante y streamer, además de realizar algunos cosplays. También se ha declarado fanática del anime.

En redes sociales como Instagram y TikTok, donde, hasta ahora, acumula 351 mil y 1.3 millones de seguidores respectivamente.

¿Qué enfermedad tiene Arantza Ruiz?

En redes sociales se especula que Arantza Ruiz enfrenta problemas de salud relacionados con la fibromialgia, una enfermedad crónica que provoca dolor muscular generalizado, fatiga y sensibilidad en distintas zonas del cuerpo.

Sin embargo, este diagnóstico no ha sido confirmado de forma oficial por la actriz de 29 años, así que sus fans esperan que en La Casa de los Famosos México 2026 comparta mayores detalles sobre su salud o que explique si tiene algún padecimiento grave.

Arantza Ruiz inicia este domingo 26 de julio una nueva etapa en su carrera, pues compartirá las 24 horas del día, los siete días de la semana, con figuras como Ernesto Laguardia, Karina Torres, Cynthia Klitbo, Fede Vigevani, Mariana Ochoa, Aldo Rendón, Ese Pérez y Yahir, entre otros.

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