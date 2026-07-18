El nombre de Alejandro Ruiz Márquez ha cobrado fuerza en redes sociales luego del anuncio de su hija, la actriz Arantza Ruiz, como habitante de La Casa de los Famosos México 2026.

La trayectoria del actor, con más de cuatro décadas en televisión, cine y teatro, lo convierte en una figura clave de la pantalla mexicana. Descubre quién es este famoso histrión, recordado por sus papeles en La usurpadora, Soy tu dueña y Esmeralda, entre otras.

¿Quién es Alejandro Ruiz, el famoso papá de Arantza Ruiz?

Alejandro Ruiz nació el 9 de junio de 1967 en Ciudad de México, y actualmente tiene 59 años. Tiene dos hijos, un joven y la actriz Arantza Ruiz, habitante de La Casa de los Famosos México 2026.

Arantza Ruiz y su papá Alejandro Ruiz ı Foto: IG alejandro_ruiz_actor

Estudió Contaduría en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), carrera que abandonó en el octavo semestre para dedicarse a la actuación.

En 1981, Alejandro Ruiz debutó en Televisa con la telenovela El derecho de nacer, junto a Verónica Castro. Desde entonces ha participado en más de 40 telenovelas, obras de teatro y películas.

Entre sus papeles más recordados están La usurpadora (1998), Esmeralda (1997), Soy tu dueña (2010), Amor bravío (2012), Hasta el fin del mundo (2014), Las amazonas (2016) y Mi adorable maldición (2017).

Alejandro Ruiz, papá de Arantza Ruiz, también ha trabajado en películas como Patricia y El maleficio, además de montajes teatrales como Mejor a tiempo (2007) y ¡Diablos! Y el niño Dios mío qué lío (2018).

Además, el actor participó en programas unitarios como Mujer, casos de la vida real, La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y en la serie de Netflix Somos (2021).

Alejandro Ruiz ganó el Premio TVyNovelas 2008 como Mejor Actor de Reparto por Esmeralda. Del mismo modo, el histrión se alzó con la Estrella de Plata por Encadenados, donde compartió créditos con Macaria, y el Premio Bravo 2016 como mejor actor en programa unitario.

Macaria y Alejandro Ruiz en Encadenados ı Foto: IG alejandro_ruiz_actor

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