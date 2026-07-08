¿Quiénes eran Enrique Laguardia y Yolanda Longega, padres de Ernesto Laguardia?

Enrique Laguardia, conductor mexicano, fue develado este lunes como el primer integrante de La Casa de los Famosos México 2026.

El también actor recordado por su participación en la telenovela Quinceañera tuvo una relación muy cercana con su familia, en especial, con sus padres, por lo que es un hecho que en el reality podría compartir con el público sus recuerdos y anécdotas con ellos. Es por ello que te contamos quiénes eran los señores Enrique Laguardia y Yolanda Longega.

¿Quiénes eran Enrique Laguardia y Yolanda Longega Castellanos, padres de Ernesto Laguardia?

Enrique Laguardia y Yolanda Longega fueron los padres del reconocido actor y conductor mexicano Ernesto Laguardia. El matrimonio tuvo en total cuatro hijos.

La señora Yolanda Longega Castellanos falleció en octubre de 2021, a los 97 años. Aunque no se dedicaba al mundo del entretenimiento, sí fue captada en ocasiones por las cámaras.

El nuevo integrante de La Casa de los Famosos México 2026 compartió con sus seguidores, tras la muerte de su madre, un mensaje de despedida.

“Partiste acompañada y rodeada del amor de tus cuatro hijos: Enrique, Víctor, Sergio y Ernesto, quienes nunca te olvidaremos“, expresó el actor.

Ernesto Laguardia también agradeció a su madre por el amor que le brindó y aseguró que se reencontraría con el señor Enrique Laguardia, quien murió varios años antes que ella.

“Con tu partida me dejas un vacío en el corazón que nunca nadie podrá llenar. Has partido de este plano terrenal para encontrarte en el cielo con tu adorado esposo, el Dr. Enrique Laguardia y Mamá Grande", señaló el conductor.

La señora Yolanda Longega Castellanos y su hijo Ernesto Laguardia ı Foto: IG ernestolaguardiaoficial

Por otra parte, Enrique Laguardia, padre del actor, fue un médico cirujano, quien falleció de un infarto entre los años 90 e inicios de los 2000.

Además, Ernesto Laguardia suele compartir en redes sociales como Instagram fotografías antiguas con su papá en ocasiones especiales como el Día del Padre.

Una de las imágenes que más destaca es en la que aparece el conductor, quien parece tener alrededor de 25 o 30 años, y sentado a su lado se encuentra el señor Enrique Laguardia, quien ya luce mayor y el pelo cano. El parecido entre ambos es impresionante.

Ernesto Laguardia y su papá, Enrique Laguardia ı Foto: IG ernestolaguardiaoficial

Gracias a ellos, Ernesto Laguardia creció en un entorno familiar estable que le permitió desarrollar disciplina, sensibilidad artística y el carácter que lo ha acompañado en su exitosa trayectoria dentro del mundo del espectáculo.

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