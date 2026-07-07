¿Quién es Patricia Rodríguez? La esposa de Ernesto Laguardia

Ernesto Laguardia y Patricia Rodríguez son una pareja que ha demostrado que las relaciones pueden funcionar pese a que haya una diferencia de edad, pues el actor es 27 años mayor que su esposa y aún así, han logrado estar juntos por años.

La pareja ha mantenido su amor vivo y han procreado tres hijos: Bárbara, Santiago y Emiliano. “Hoy en día, a él no le gusta decir su edad, ni que yo diga cuántos años nos llevamos porque él cree que afecta. Yo digo que no. Pero, tristemente, hemos visto que sí; ven un número de edad y ya no quieren dar las oportunidades de trabajo“, se sinceró ella en 2019 para People.

Patricia Rodríguez y Ernesto Laguardia cumplieron ya 19 años de haberse casado. Hasta ahora, se mantienen muy enamorados, por lo que probablemente veremos a la esposa del actor alentar con fuerza a su marido en La Casa de los Famosos México 2026.

Patricia Rodríguez, la esposa de Ernesto Laguardia

Patricia Rodríguez es diseñadora principalmente de telas. Estudió diseño gráfico y gemología. Incluso, tiene una tienda en línea donde vende varios productos.

Su cuenta de Instagram está dedicada principalmente a publicar contenido sobre sus telas y los productos que vende en su tienda en línea, aunque de vez en cuando llega a publicar también detalles de su vida, sin ahondar mucho en ello.

Tiene casi 10 mil seguidores en el perfil y se desconoce su vaya a ocupar su plataforma personal para apoyar a su marido o en cambio, si podría ser la encargada de tomar el control de las redes sociales de Laguardia mientras él se encuentre en el encierro.

Es 27 años menor que su esposo, por lo que actualmente tiene 29 años de edad. Se conocieron gracias a la productora Carla Estrada y se casaron en el año 2007.

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