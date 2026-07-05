¿Erling Haaland tiene hijos? FOTOS

Erling Haaland ha sido uno de los futbolistas más mencionados durante este Mundial, pues el noruego ha sido viralizado en redes sociales con memes y videos de las y los aficionados, incluyendo la Selección Nacional.

El delantero de la Selección de Noruega es uno de los futbolistas que se encuentra dentro de la lista de jugadores que podrían ser reconocidos como el máximo goleador del Mundial.

Haaland no ha destacado dentro del Mundial solamente por su desempeño en la cancha, sino por las dudas sobre su vida, los edits, los memes y los videos que los internautas han viralizado en redes.

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Sin duda alguna el noruego es uno de los futbolistas que ha sido muy nombrado durante este torneo de futbol, pues su habilidad y agilidad dentro de la cancha ha destacado entre muchos jugadores.

Incluso en un video, como parte de la celebración por el pase a octavos de final, la Selección Nacional Mexicana aparece utilizando máscaras con la cara de Erling Haaland imitando la celebración vikinga de los hinchas noruegos.

No solamente se habla del profesionalismo de Haaland durante los partidos y los goles que ha anotado durante el Mundial, pues las personas incluso se preguntan quiénes son sus personas cercanas.

¿Erling Haaland tiene hijos?

Erling Haaland tiene una relación sentimental con Isabel Haugseng Johansen, una mujer que al igual que él es futbolista y originaria de Byrne, ciudad de Noruega en la que se conocieron y comenzaron su romance.

Además de compartir un gusto y pasión por el balón pie, Haaland y Haugseng tienen un hijo que se llama Odin y nació en 2024 que mantienen fuera del ojo público por privacidad, por lo que el rostro del menor no es compartido por ninguno de los dos en redes.

Pese a que no muestra a su hijo en redes sociales, en octubre del 2024 Erling Haaland anunció que pronto recibiría a su primer hijo con una divertida fotografía en donde aparece con un balón debajo del jersey y chupándose el dedo, con la descripción “próximamente”

En algunas fotografías se puede observar a Isabel Haugseng Johansen con una carriola mientras se encuentran de paseo, o bien, esta se encuentra a un costado de ella mientras disfruta de momentos con sus seres queridos.

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