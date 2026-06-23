¿Quién es Erling Haaland? Edad, de dónde es, cuánto mide…

Uno de los nombres más repetidos en redes sociales durante este Mundial es el de Erling Haaland, el delantero de la Selección de Noruega que se encuentra en el segundo lugar de goles anotados durante este torneo de futbol.

Además de ser mencionado por su desempeño en la cancha, Erling Haaland ha llamado la atención en redes sociales por sus expresiones faciales y por su gran altura, pues es un rasgo dificil de dejar pasar desapercibido.

Erling Haaland logró anotar un doblete durante el partido contra Senegal que disputó la Selección de Noruega este lunes, por lo que ahora el delantero acumula un total de cuatro goles durante el Mundial.

pic.twitter.com/3zXweJQhUn — Out Of Context Erling Haaland (@ErlingNoContext) June 22, 2026

¿Quién es Erling Haaland?

El delantero Erling Braut Haaland nació el 21 de julio del 2000 en Leeds, West Yorkshire Occidental, Inglaterra, y se mudó junto a sus padres a los tres años de edad a su ciudad natal de Noruega, Bryne.

Erling Haaland está a poco menos de un mes de cumplir 26 años de edad, mide 1.96 metros, y desde el 2024 tiene un hijo con su novia Haugseng Johansen, una joven que tiene ascendencia colombiana.

Haaland comenzó su vida dentro de futbol desde los cinco años pues además de que su padre, Alfie Haaland, era un jugador del Leeds United de la Premiere League, este comenzó a entrenar en la academia del club de Bryne a esa edad.

Desde sus inicios el delantero noruego ha destacado por su gran habilidad para anotar goles, pues mientras jugaba en la cuarta división de Noruega entre 2015 y 2016, logró anotar 18 goles durante 18 partidos.

Erling Haaland comenzó su carrera profesional de futbol en el Bryne, en 2017 Molde fichó al futbolista, en enero del 2019 pasó a formar parde del Red Bull Salzburg, y en enero del 2020 debutó con el Borussia Dortmund.

En ese año Erling Haaland demostró su destreza durante la Champios League, en la que se llevó el reconocimiento del máximo goleador de la Liga y el título de la Copa de Alemania, pues se convirtió en el futbolista más joven en alcanzar un total de 20 goles en 14 partidos.

En julio del 2022 Haaland debutó con el Manchester City en la Premier League, y mientras formaba parte de este logró obtener el reconocimiento de máximo goleador de la temporada por segunda vez a los 23 años; además, ese año logró rebasar a Messi pues fue el Jugador Masculino del Año de la UEFA.

En la temporada 2023-2024 logró tener su segunda Bota de Oro en la Premier League; además, fue el jugador que alcanzó más rápido un total de 100 goles en las cinco principales ligas de Europa, rebasando ahora a Ronaldo.

Además de conseguir su tercera bota de oro en la temporada 2025-26, es la primera vez que es convocado para participar en la Selección de Noruega, en donde apenas en el segundo partido de la fase de grupos se convirtió en el máximo goleador histórico noruego.

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