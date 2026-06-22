Noruega, con doblete de Erling Haaland, vence a Senegal y avanza a dieciseisavos del Mundial 2026

Erling Haaland celebra con sus compañeros uno de sus goles en el Noruega vs Senegal, de la Copa del Mundo 2026

Noruega sigue con paso implacable en la Copa del Mundo 2026 y de la mano de Erling Haaland sellaron su boleto a los dieciseisavos de final tras doblegar 3-2 a Senegal en la segunda jornada de la fase de grupos.

Erling Haaland tiene un gran debut mundialista, pues en dos juegos lleva cuatro goles, demostrando que el goleador del Manchester City está hecho para los grandes escenarios y deberá mostrarlo en el último juego de la primera ronda, pues se juegan el liderato ante Francia.

El Androide es, junto a Kylian Mbappé, el segundo mejor anotador del Mundial 2026 con cuatro tantos. El noruego y el francés solamente son superados por la leyenda argentina Lionel Messi, quien comanda este apartado con cinco dianas.

¡Gol de los Vikingos!



Tremendo error de Koulibaly que aprovecha a la perfección Pedersen para abrir el marcador. pic.twitter.com/BrzN6ncoWF — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 23, 2026

¡Gol de los Leones de Teranga!



Sarr le da vida a los africanos y pone el primero. pic.twitter.com/rTaRRCxBYf — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 23, 2026

Luego del doblete de Haaland y el tanto de Marcus Holmgren Pedersen, los Vikingos llegaron a seis puntos, los mismos que tienen los Galos. Los combinados europeos se miden en el cierre de la fase de grupos, para definir al primer y segundo lugar.

Francia tiene la ventaja ante Noruega, pues en caso de empate la diferencia de goles favorece a los galos y serían lideres. Por lo mismo, los Vikingos deben imponerse para no caer a la segunda plaza y así evitar al líder de otro grupo en el cruce de 16vos.

Los noruegos han sido un gran animador en Norteamérica 2026 y, como se esperaba, ha sido gracias a Erling Haaland, quien ha trasladado su implacable cuota anotadora a la selección.

El marcador ante Senegal lo abrió

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