Noruega, con doblete incluido de Erling Haaland, golea a Irak en su regreso a una Copa del Mundo

Una acción del Irak vs Noruega, de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Noruega debutó con el pie derecho en la Copa del Mundo 2026 al vencer 4-1 a Irak con doblete incluido de su máxima estrella, el delantero Erling Haaland. Después de 28 años los Vikingos regresaron a una justa y volvieron a ganar.

Una de las grande dudas con la participación de los noruegos es la cantidad de goles que Haaland anotará. Con sus tantos al 29′ y 43′, el nacido en Leeds, Reino Unido, se coloca junto a Kylian Mbappé, Kai Havertz, Elijah Just y Folarin Balogun como los mejores rompe redes con dos.

Al doblete de Haaland se suman las dianas de Leo Skiri Østigård (76′) y Kristian Thorstvedt (96′). El descuento, y timida respuesta de Irak llegó por Aymen Hussein al 39′.

¡ESTÁS LOCOOO HAALAND! DOBLETEEEE 🔥🔥 ERROR del portero de Irak y Haaland la lee todititaaaa 👀#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/xfOhxP13Od — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 16, 2026

El Androide es el máximo goleador del Manchester City en la última campaña y se espera que lidere a su selección a una actuación histórica en Norteamérica 2026. Los octavos de final son la fase más lejana que los Vikingos han alcanzado.

La Selección de Noruega vive su cuarta Copa del Mundo. Debutaron en Francia 1938 siendo una de las 15 participantes y el formato era diferente, pues se disputó una fase de eliminación directa a partido único. Fueron eliminados por Italia en octavos de final, que era la primera ronda.

Los nórdicos tuvieron su segunda presentación en la máxima justa en Estados Unidos 1994, en donde no pudieron pasar ni de la fase de grupos. Arrancaron venciendo a México, perdieron con Italia y empataron con Irlanda.

¡Haaland anota su primer gol en Mundiales!



El delantero noruego abre el marcador ante Irak de esta manera. pic.twitter.com/IYwMIIzqBP — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 16, 2026

El antecedente previo fue en Francia 1998, en donde compartieron grupo con Brasil (victoria), Marruecos (empate) y Escocia (empate). Avanzaron a octavos de final, en donde cayeron ante Italia, como en 1938.

Del otro lado, Irak vive su segunda Copa del Mundo, siendo la primera en 1986, en donde no superaron la primera fase, su mejor resultado. Tras 40 años de ausencia los Leones de Mesopotamia se clasificaron venciendo a Bolivia en el Repechaje Intercontinental.

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