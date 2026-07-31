Los Mineros vuelven a protestar contra la desaparición del ascenso y se hincan en el campo de juego (VIDEO)

Los Mineros de Zacatecas vuelven a manifestarse en busca del regreso del ascenso.

Previo al arranque del Apertura 2026 la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció la desaparición del ascenso y el descenso el el futbol azteca, una noticia que molestó a los equipos de la Liga de Expansión y varios protestaron por esta decisión, aunque los Mineros de Zacatecas siguen manifestándose a pesar de la multa que se les quería imponer.

Los jugadores de Mineros se enfrentaron esta tarde ante Tlaxcala y antes de que el árbitro central hizo sonar su silbato para que el balón rodara en el campo de juego, los futbolistas del conjunto de Zacatecas se hincaron en el césped para volver a protestar en contra de la FMF y la desaparición del ascenso.

De nueva cuenta @minerosfc se manifiesta, ahora se hincan previo al inicio del juego.



Con esto, el equipo evita multa… ya que no inciden en el partido.



Los clubes quieren el regreso del Ascenso. #cantalocamacho #ascenso #ligamx #narrador pic.twitter.com/rCxgoLHrS1 — Cántalo Camacho (@CantaloCamacho) August 1, 2026

La FMF iba a imponer sanciones económicas por las protestas

Las protestas que realizaron algunos equipos de la Liga de Expansión por la desaparición del ascenso no le parecieron a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y apercibió a las instituciones con una sanción económica.

De acuerdo a varios reportes, los dueños de los equipos de la Liga de Expansión recibieron un llamado de atención, en el que les informaron que si esto volvía a ocurrir en un partido podrían recibir una sanción económica superior a los 200 mil pesos mexicanos.

“Derivado del acuerdo tomado por el Comité Ejecutivo de la FMF, a partir de la temporada 2026-2027, los Clubes que integran la Liga MX no descenderán a Expansión MX, asimismo los Clubes de Expansión MX no ascenderán a la Liga MX”, es lo que dice el Artículo 35 del reglamento del futbol mexicano.

DCO