Chivas rescata empate en Puebla en el arranque de la Jornada 3 del Apertura 2026; resumen y goles

El Piojo Alvarado celebra el gol con el que Chivas empató al Puebla.

Roberto Alvarado convirtió un vistoso gol, gracias al cual Chivas sumó un punto en Puebla tras un empate 1-1 en el Estadio Cuauhtémoc, sede del partido con el que comenzó la actividad de la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Eduardo Mustre inauguró el marcador al minuto 26 para poner adelante a la Franja al aprovechar un rechace del Tala Rangel en un contragolpe del equipo local.

¡Gol del Puebla!



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¡Apareció el Piojo!



Roberto Álvarado iguala el marcadro al 63' con un golazo. #MásAcciónMásDiversión #PueblaChivas@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/fusGVkWLpG pic.twitter.com/8CveT6W0A4 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 1, 2026

Roberto Alvarado, quien tuvo una destacada actuación con México en el Mundial 2026, consiguió el empate para el Rebaño con un gran disparo de zurda al minuto 63.

Chivas, con paso irregular en el Apertura 2026

La igualada en cancha del Puebla coloca a Chivas con cuatro unidades después de tres jornadas en el Apertura 2026.

El equipo dirigido por Gabriel Milito perdió 2-0 como local contra el Toluca en la primera fecha del torneo. En la segunda jornada, el Guadalajara sumó sus primeros tres puntos al vencer 1-0 a los Bravos de Ciudad Juárez, gracias a un gol del Piojo Alvarado en tiempo de compensación.

Próximos juegos de Puebla y Chivas

Los próximos juegos de Puebla y Chivas no serán en la Liga MX sino en la Leagues Cup, torneo que celebra su cuarta edición.

El Rebaño debuta en la justa binacional el miércoles 5 de agosto, cuando enfrente al LAFC en el BMO Stadium. Un día después, el conjunto camotero mide fuerzas ante el Portland Timbers en Providence Park.

La actividad del Apertura 2026 de la Liga MX se reanudará el 15 de agosto. Chivas visita el domingo 16 a Santos, mientras que el Puebla es visitante ante el Pachuca el lunes 17.

EVG