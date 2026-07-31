Chicharito Hernández revela al verdadero culpable en Chivas de dejarlo sin ganas de seguir jugando (VIDEO)

Javier ‘Chicharito’ Hernández se metió en una polémica después de hablar de Chivas tras ser anunciado como nuevo fichaje del Atlético Dallas, club que debutará en 2027 en la USL Championship. Tras ser criticado en redes sociales, el ariete mexicano subió un video a su canal de YouTube hablando sobre su segunda etapa en el Rebaño Sagrado.

El máximo goleador de la Selección Mexicana reveló quiénes fueron las personas que terminaron con sus ganas de seguir jugando al futbol profesionalmente. Javier Hernández dejó en claro que la afición rojiblanca y sus compañeros fueron los únicos que lo trataron bien durante su estadía en el equipo de sus amores hace un año.

Esto fue lo que dijo Chicharito Hernández sobre las personas que manejan el club

El Chicharito Hernández habló en su video de YouTube sobre la persona que lo dejó sin ganas de seguir jugando al futbol profesionalmente, revelando que fueron las personas que manejan al club.

“Mis comentarios iban dirigidos únicamente al manejo del club en esos momentos, sus decisiones, la organización y las formas de trabajo de todos esos momentos que estuve involucrado y que a mí en lo personal me terminaron afectando”, comentó el delantero mexicano.

“Fueron dos años muy difíciles, muy complicados y donde siento que en muchos momentos negativos del club, no la afición y la gente, el club en especial me dejaron solo literalmente y que yo absorbiera lo negativo, no nada más de mi falta de rendimiento y falta de resultados, sino también que prácticamente la narrativa era que todo lo negativo que le estaba pasando a Chivas en ese momento era por mi culpa”, compartió el Chicharito Hernández.

“Si me tomé un año sabático es porque ya no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar o no…pero era porque así terminé en @Chivas sin ganas de querer jugar fútbol.” - Javier ‘Chicharito’ Hernández pic.twitter.com/Jux9GJc5Pe — RebañoGirls🎙️ (@Rebanogirlspod) July 29, 2026

¿Qué dijo Chicharito Hernández en su presentación con el Atlético Dallas?

El Atlético Dallas presentó a Javier Hernández como su nuevo refuerzo para la campaña de la USL Championship y el delantero mexicano tuvo una entrevista con Daniel Esteve, en la que comentó que su segunda etapa con las Chivas no fue lo que esperaba.

“Mi etapa en Guadalajara fue muy dura. El trato que recibo aquí (en Dallas) es algo que no tuve allá. La afición me trató de maravilla, pero muchas personas dentro (del club) no me trataron como lo han hecho Matt y Sam. La oportunidad de volver a jugar y de sentir esa conexión con el deporte que amo, una conexión que creo haber perdido en México, es lo que me va a brindar el Atlético Dallas”, señaló el máximo goleador de la Selección Mexicana.

Aunque los comentarios de su paso por el Guadalajara no quedó ahí, ya que Javier Hernández comentó que se tomó un año sabático “porque ya no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar o no, pero era porque así terminé en Guadalajara, sin ganas de querer jugar fútbol"

DCO