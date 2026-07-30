Chicharito Hernández vuelve a hablar de Chivas y asegura que contará toda la verdad en unos días (VIDEO)

Javier ‘Chicharito’ Hernández estuvo en el ojo del huracán después de sus declaraciones que dio tras ser presentado como el nuevo fichaje del Atlético Dallas, ya que el delantero mexicano reveló que después de su segundo paso por las Chivas terminó sin ganas de querer seguir jugando al futbol y horas más tarde el máximo goleador de la Selección Mexicana salió a explicar que publicará un video hablando de su última experiencia con el Rebaño Sagrado.

“Siempre que hablo de Chivas causa mucho revuelo y muchos medios de comunicación sacan todo completamente fuera de contexto. Entonces voy a hacer un video en mi canal de YouTube explicando mi segunda etapa en Chivas y ya no voy a hablar más de ese tema. Yo amo Chivas y mis opiniones personales o hasta críticas en cierto momento jamás han sido en contra de la mejor afición, de los jugadores o del club que tanto amo y con el que tengo una injerencia familiar con mi abuelo. Siempre ha sido con la gente o con las personas que han dirigido el club o han administrado el club por cierto tiempo, en lo cual yo siento que puede mejorar mucho”, explicó el ariete mexicano.

“Yo amo a @chivas… mis opiniones o críticas siempre han sido con las personas que administran o han administrado el club…” - Chicharito pic.twitter.com/11dt48s4Xt — RebañoGirls🎙️ (@Rebanogirlspod) July 30, 2026

¿Qué dijo el Chicharito Hernández sobre su segunda etapa con Chivas?

El Atlético Dallas presentó a Javier Hernández como su nuevo refuerzo para la campaña de la USL Championship y el delantero mexicano tuvo una entrevista con Daniel Esteve, en la que comentó que su segunda etapa con las Chivas no fue lo que esperaba.

“Mi etapa en Guadalajara fue muy dura. El trato que recibo aquí (en Dallas) es algo que no tuve allá. La afición me trató de maravilla, pero muchas personas dentro (del club) no me trataron como lo han hecho Matt y Sam. La oportunidad de volver a jugar y de sentir esa conexión con el deporte que amo, una conexión que creo haber perdido en México, es lo que me va a brindar el Atlético Dallas”, señaló el máximo goleador de la Selección Mexicana.

Aunque los comentarios de su paso por el Guadalajara no quedó ahí, ya que Javier Hernández comentó que se tomó un año sábatico “porque ya no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar o no, pero era porque así terminé en Guadalajara, sin ganas de querer jugar futbol"

“Si me tomé un año sabático es porque ya no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar o no…pero era porque así terminé en @Chivas sin ganas de querer jugar fútbol.” - Javier ‘Chicharito’ Hernández pic.twitter.com/Jux9GJc5Pe — RebañoGirls🎙️ (@Rebanogirlspod) July 29, 2026

¿Cuándo arranca la participación del Chicharito Hernández en Estados Unidos?

El Chicharito Hernández llega al Atlético Dallas con 38 años y con tiempo para prepararse de cara a iniciar su participación en la USL Championship.

El Atlético Dallas es un nuevo equipo en la USL Championship y su participación iniciará hasta principios del 2027, teniendo su primer partido en marzo del siguiente año y de momento no tiene encuentros de preparación en 2026.

Javier Hernández tiene vínculo con el conjunto de Texas hasta noviembre del 2028. El nuevo equipo del Chicharito jugará en el Cotton Bowl y el ariete mexicano es uno de los jugadores destacados de la franquicia.

DCO