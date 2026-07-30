México derrota a Guatemala, sigue invicto en el campeonato Sub-20 y avanza como primer lugar del Grupo B

México cerró su participación en la fase de grupos del Campeonato Sub-20 de la Concacaf con una contundente victoria sobre Guatemala por marcador de 4-0, con lo que la Selección Mexicana clasifica como primer lugar del Grupo A con paso perfecto.
El marcador se inauguró a los 44 minutos del primer tiempo gracias a Diego Ramírez. El delantero de los Tigres de la UANL se botó dentro del área y remató la pelota con la cabeza para cambiarle la trayectoria y dejar parado al guardameta guatemalteco.
El combinado que dirige Álex Diego Tejado en Puebla comenzó a controlar el compromiso en la parte complementaria y al minuto 54 de juego apareció una de las estrellas del torneo para México, Hugo Camberos, quien aprovechó un error de la defensa que lo dejó solo frente al Rogelio Barrera y el ariete de las Chivas mandó a guardar la esférica para ampliar la ventaja.
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México debe de esperar a que termine la fase de grupos del torneo para que la Concacaf acomode a las selecciones en una tabla de ocho equipos dependiendo el rendimiento, aunque la Selección Mexicana tiene asegurado el primer o segundo escalón por lo realizado en la primera fase, sumando nueve puntos, tres victorias y cero goles en contra.
El tercer tanto de los aztecas llegó al 64 de juego. Luis Gamboa recibió un pase filtrado desde su propio campo, se encaminó al marco rival y definió al segundo poste del guardameta guatemalteco para definir el compromiso con varios minutos por jugarse.
Nelson Cedillo podría competir por marcar el mejor gol del torneo. El mediocampista de Santos se hizo cargo de un tiro libre a varios metros de la portería rival y sacó un disparo que terminó colándose en el ángulo derecho de la cabaña de Guatemala, impresionando a sus compañeros, al cuerpo técnico y los aficionados que se hicieron presentes.
El próximo encuentro de la Selección Mexicana será en los cuartos de final del Campeonato Sub-20 en el que una victoria le dará el pase al combinado nacional al Mundial Sub-20, así que en este torneo podrían conseguir dos boletos a torneos importantes, la Copa del Mundo de la especialidad y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
DCO