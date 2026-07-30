México derrota a Guatemala, sigue invicto en el campeonato Sub-20 y avanza como primer lugar del Grupo B

México cerró su participación en la fase de grupos del Campeonato Sub-20 de la Concacaf con una contundente victoria sobre Guatemala por marcador de 4-0, con lo que la Selección Mexicana clasifica como primer lugar del Grupo A con paso perfecto.

El marcador se inauguró a los 44 minutos del primer tiempo gracias a Diego Ramírez. El delantero de los Tigres de la UANL se botó dentro del área y remató la pelota con la cabeza para cambiarle la trayectoria y dejar parado al guardameta guatemalteco.

#Sub20 | ¡Qué cabezazo! 💥⚽



Aquí está nuestro primer gol del partido, anotado por Diego Ramírez.#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️pic.twitter.com/eEG5eXzWm3 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 31, 2026

#Sub20 | ¡Lo que juega este chamaco! 😤👏



Tres goles en tres partidos para Hugo Camberos.#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️pic.twitter.com/ra3JA9x2hC — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 31, 2026

El combinado que dirige Álex Diego Tejado en Puebla comenzó a controlar el compromiso en la parte complementaria y al minuto 54 de juego apareció una de las estrellas del torneo para México, Hugo Camberos, quien aprovechó un error de la defensa que lo dejó solo frente al Rogelio Barrera y el ariete de las Chivas mandó a guardar la esférica para ampliar la ventaja.

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México debe de esperar a que termine la fase de grupos del torneo para que la Concacaf acomode a las selecciones en una tabla de ocho equipos dependiendo el rendimiento, aunque la Selección Mexicana tiene asegurado el primer o segundo escalón por lo realizado en la primera fase, sumando nueve puntos, tres victorias y cero goles en contra.

El tercer tanto de los aztecas llegó al 64 de juego. Luis Gamboa recibió un pase filtrado desde su propio campo, se encaminó al marco rival y definió al segundo poste del guardameta guatemalteco para definir el compromiso con varios minutos por jugarse.

#Sub20 | ¡Enorme, Luisito! 👏



Aquí está el gol de Gamboa esta noche ante los 'Chapines'.#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️pic.twitter.com/PhBnFZMqt3 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 31, 2026

Nelson Cedillo podría competir por marcar el mejor gol del torneo. El mediocampista de Santos se hizo cargo de un tiro libre a varios metros de la portería rival y sacó un disparo que terminó colándose en el ángulo derecho de la cabaña de Guatemala, impresionando a sus compañeros, al cuerpo técnico y los aficionados que se hicieron presentes.

El próximo encuentro de la Selección Mexicana será en los cuartos de final del Campeonato Sub-20 en el que una victoria le dará el pase al combinado nacional al Mundial Sub-20, así que en este torneo podrían conseguir dos boletos a torneos importantes, la Copa del Mundo de la especialidad y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

DCO