Federación Mexicana de Futbol habla sobre el caso Infantino y lanza un comunicado que enciende las alarmas

El FIFA Forward ha sido un tema que ha dado la vuelta al mundo por lo que Gianni Infantino intenta hacer con la Copa del Mundo, por lo que las confederaciones como la UEFA y la Concacaf rechazaron lo que intenta hacer el presidente de la FIFA, pero la Federación Mexicana de Futbol (FMF) lanzó un comunicado donde informan que tomarán una decisión dependiendo lo que le convenga al balompié azteca.

“En la citada comunicación, FIFA plantea que, para que las Federaciones tomen una decisión informada respecto de su participación en dicho mecanismo, abrirá mesas de trabajo para ampliar la información y la documentación asociada al nuevo modelo”, se puede leer en el comunicado.

Pero lo que preocupa a la afición es que la FMF podría estar de acuerdo con estos cambios al dejar el siguiente párrafo: “Al respecto la FMF agotará dicho proceso de estudio y análisis, para tomar la decisión que más convenga al desarrollo del futbol mexicano”.

🗒️ La Federación Mexicana de Futbol informa: pic.twitter.com/vZMEZH9DDw — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) July 30, 2026

¿Qué es el FIFA Forward que intenta implementar Gianni Infantino?

La UEFA y la Concacaf intentaron boicotear la idea que tiene la FIFA de crear un plan para vender los derechos comerciales de la Copa del Mundo a privados, aunque Gianni Infantino salió a explicar las intenciones que tienen con este proyecto.

“Una nueva filial cuyo trabajo es hacer crecer el valor y redirigirlo de vuelta a ustedes, las federaciones miembro de la FIFA. El principio es muy simple: consolidaremos nuestras operaciones comerciales y de eventos en una sola filial, FIFA Forward Enterprise, permaneciendo la regulación, el desarrollo y la gobernanza del futbol a cargo de la FIFA”, comentó el presidente de la FIFA.

Además tocó el tema económico en el que explicó que “a cada federación se le garantizarán 20 millones de dólares, luego 22 millones, luego 24 millones a través del Programa Forward de la FIFA durante los próximos tres ciclos. Y para quienes lo soliciten, sin ninguna obligación, se les concederán ahora otros 20 millones de dólares a través del nuevo programa. Si, en cambio, la mayoría decide que este no es el camino correcto, el Programa Forward de la FIFA continuará exactamente como estaba planificado, con los 10 millones de dólares para las federaciones ya previstos en el próximo ciclo”.

DCO