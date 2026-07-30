Juntan firmas en España contra Messi; piden que no le entreguen el premio Princesa de Asturias

Españoles piden que no le entreguen el premio Princesa de Asturias a Messi

A inicios de junio el futbolista argentino Lionel Messi fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes por su desempeño dentro de la cancha, y por su trabajo en favor de las infancias.

La Fundación Princesa de Asturias detalló que Messi es “considerado el futbolista más exitoso de todos los tiempos con cuarenta y siete títulos en su palmarés, su trayectoria profesional se caracteriza por un impacto deportivo excepcional y muy regular en el tiempo”.

Asimismo, señalan que Lionel Messi es un modelo de superación y un referente global, pues luego de tener un problema de crecimiento durante su infancia, demostró “su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”.

Esta fundación compartió que Lionel Messi ha sido reconocido debido a la contribución que ha tenido en el deporte, y el impacto social que ha tenido por ser embajador de UNICEF desde el 2010, y su trabajo con la Fundación Leo Messi.

Recolectan firmas para que no le entreguen el premio Princesa de Asturias a Messi

El premio Princesa de Asturias se entregará el 23 de octubre, por lo que muchos medios y personas han señalado que Lionel Messi no debería ser reconocido, pues consideran que el futbolista no merece el premio.

Existen numerosas peticiones activas en la plataforma change.org en las que se pide que el premio Princesa de Austrias no sea entregado a Leo Messi, pues consideran que el futbolista no reflejó valores durante el Mundial del 2026.

“En el último Mundial de Fútbol, hubo momentos en los que sus acciones no reflejaron los valores fundamentales del respeto y el fair play que nuestro deporte representa” se lee en una de las peticiones.

En otra de las peticiones señalan que Lionel Messi mostró varias “faltas de respeto” hacia la Selección Española, nombrando agresiones hacia los jugadores españoles, y el hecho de que el equipo argentino decidió mirar hacia la tribuna en donde se encontraban sus aficionados mientras les entregaban las medallas a los españoles en la final.

Españoles piden que no le entreguen el premio Princesa de Asturias a Messi ı Foto: Captura de pantalla

Los aficionados españoles piden a la Fundación Princesa de Austrias reconsiderar la decisión de otorgarle el premio a Lionel Messi, por lo que también señalan que deberían evaluar las conductas que tuvo durante la final del Mundial.

Señalan que; al ser un referente social y un modelo para niños y jóvenes, el brindarle el reconocimiento a Messi después de tener “gestos o comportamientos contrarios a la deportividad envía un mensaje erróneo a la base del deporte: que los éxitos y el talento individual justifican la falta de ética o decoro en el terreno de juego”.

Españoles piden que no le entreguen el premio Princesa de Asturias a Messi ı Foto: Captura de pantalla

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.