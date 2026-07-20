¿Lionel Messi sabía cosas? Sale a la luz el motivo por el que Argentina habría perdido la final del Mundial 2026

Luego de que Argentina perdió ante España la final del Mundial 2026, en las últimas horas comenzó a circular un video de una arenga de Lionel Messi a sus compañeros, la cual medios locales percibieron un tanto extraña, y ya habrían encontrado la razón del discurso del rosarino, quien dice al resto de los integrantes de la Albiceleste que olviden lo que pasó.

De acuerdo con el periodista Eduardo Feinmann, en los momentos previos al choque frente a la Roja corrió el rumor de que el FBI estaba en el Estadio MetLife de Nueva Jersey para detener a Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, quien enfrenta graves investigaciones judiciales en Argentina y en Estados Unidos por presunto lavado de dinero, corrupción y fraude fiscal.

BOMBA DE FEINMANN SOBRE "ALGO PASÓ" EN LA FINAL DEL MUNDIAL CON LA SELECCIÓN ARGENTINA Y MESSI 🚨💣



"En la previa A LA FINAL CON ESPAÑA HABÍA UN RUMOR a través de las redes que EL FBI ESTABA EN EL ESTADIO PARA DETENER AL CHIQUI TAPIA, y que iban A ENTRAR EN EL VESTUARIO.



Antes… pic.twitter.com/08felmdcj8 — Empalados (@empaladosok) July 20, 2026

Feinmann aseguró que Lionel Messi y el resto de los futbolistas de Argentina estaban muy inquietos con todo lo que se publicaba en redes sociales en torno a ‘Chiqui’ Tapia. “Yo creo que van a empezar a aparecer algunas cosas”, dijo el conductor de “El Noticiero”.

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¿Qué le dijo Lionel Messi a sus compañeros antes de la final?

Lionel Messi le pidió a sus compañeros de la Albiceleste que estuvieran tranquilos y se enfocaran solamente en la cancha en el duelo de la final de la Copa del Mundo 2026 contra España.

“Vamos muchachos, a ver, tranquilidad gente, tranquilidad. Lo principal es que estemos tranquilos muchachos, que estemos tranquilos, tranquilidad y empecemos a jugar nada más”, se le escucha decir a la Pulga antes de salir a la cancha del Estadio MetLife.

“Olvidémonos de todo, olvidémonos de todo, sólo juguemos, pensemos en jugar nada más gente, sólo en jugar”, agregó Lionel Messi en los momentos previos al encuentro entre Argentina y España.

España priva a Messi de ganar su segundo Mundial con Argentina

España impidió que Lionel Messi ganara su segunda Copa del Mundo con Argentina, luego de la conseguida en la edición de Qatar 2022.

El jugador del Inter Miami llegó a Norteamérica 2026 con la misión de guiar a la Albiceleste a un histórico bicampeonato, pues solamente Italia y Brasil se han coronado en dos ediciones consecutivas del magno evento de la FIFA.

Lionel Messi jugó tres finales de Copa del Mundo con Argentina, de las cuales ganó una y perdió dos, pues también salió derrotado en la de Brasil 2014, en la que Alemania se impuso 1-0 a la Albiceleste en Maracaná.

EVG