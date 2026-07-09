‘Nadie debe ofender a la Selección Nacional’: Sheinbaum sobre dichos de Eduardo Feinmann

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantuvo las críticas al comunicador argentino, Eduardo Feinmann, luego de que éste ‘aclaró’ que su desprecio por los mexicanos no es hacia la población, sino específicamente a la Selección Mexicana.

Luego de la controversia que provocaron sus declaraciones, el argentino ofreció disculpas y aseguró que se “equivocó feo”, pero afirmó que lo dicho fue sacado de contexto, porque únicamente se refería a los jugadores de tricolor.

Durante su conferencia matutina, la mandataria mexicana comentó que lo dicho por Feinmann le causó “risa”, e incluso arremedó su acento, al considerar que lo aclarado no deja de considerarse una falta contra los mexicanos.

⚽ Claudia Sheinbaum salió en defensa de la Selección Mexicana tras las declaraciones del periodista argentino Eduardo Feinmann.



🇲🇽 La presidenta @Claudiashein afirmó que nadie debe ofender al Tricolor y sostuvo que, aunque haya sido "en broma", esos comentarios reflejan la… pic.twitter.com/pzi2yozRTs — Político MX (@politicomx) July 9, 2026

“Sobre el periodista argentino que ayer mencionamos aquí en la mañanera, porque hizo una aclaración. Lo primero: eso me da risa, porque él se justifica diciendo que solo habló del fútbol, del fútbol, como dicen ellos: ¡Fútbol! (dijo con acento argentino) O sea, que estaba hablando de la selección nacional… Bueno, pues nos ofende igual porque nadie debe ofender a la selección nacional. Nadie. Es igual”, dijo.

Se abstuvo de emitir más comentarios sobre el resto de las declaraciones de Feinmann y recalcó que su gobierno también defenderá al equipo mexicano.

“Todavía dijo otras calumnias, pero ya no voy a entrar, porque habla por sí solo pues de la xenofobia, porque dice: ‘No, no es al pueblo, si los ofendí, pero sí es al fútbol’. ¡Ah, bueno, entonces a la selección! Entonces, nosotros también defendemos a la selección nacional. Y no permitimos que haya una ofensa, aunque fuera de broma de esa categoría”, dijo.

Apenas el miércoles, la mandataria habló de las primeras declaraciones del comunicador argentino e incluso reprodujo el fragmento televisivo en donde el comunicador argentino expresa: “Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma. El ‘ahorita’ ese se lo puede meter en el orto (…). Detestables esos tipos, detestables”, dijo.

Dadas estas declaraciones, la mandataria mexicana puso en duda la profesión como periodista de Feinman, a quien además señaló de ser un aliado de la derecha en México, a la que de paso también señaló de no querer a la población por simpatizar con alguien que lo expresa así.

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LMCT