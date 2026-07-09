Vinculan a proceso a ‘El 01′, señalado como jefe de plaza de Los Salazar en Sonora

Hugo Guerrero Encinas, alias “El 01”, presunto jefe de plaza de Los Salazar, brazo armado del Cártel de Sinaloa, quedó vinculado a proceso junto con Eduardo Molina Carrazco por delitos relacionados con armas, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la resolución judicial contra ambos hombres después de su captura en flagrancia en Hermosillo, Sonora. El caso quedó en manos del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Autoridades estatales y federales participaron en el operativo. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron a Guerrero Encinas y Molina Carrazco en la capital sonorense.

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Durante la intervención, los agentes decomisaron un arma de fuego abastecida con siete cartuchos, cuatro cargadores con 32 municiones, nueve teléfonos celulares, un dron, un reloj y un vehículo blindado.

La #FGR llevó a proceso a Eduardo “N” y Hugo “N”, por su probable participación en delitos de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores, todo de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Fueron detenidos en flagrancia en #Hermosillo, #Sonora, y se logró asegurar un arma de… pic.twitter.com/FI2WOcDRaY — FGR México (@FGRMexico) July 9, 2026

El juez de control impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. También concedió tres meses para la investigación complementaria solicitada por la representación federal.

Con esa determinación, Guerrero Encinas y Molina Carrazco enfrentarán proceso penal por su probable participación en posesión de arma de fuego, cargadores y cartuchos reservados para uso exclusivo militar.

En días pasados, se informó a través de un comunicado, que el Gabinete de seguridad informó que la detención de “El 01” ocurrió como resultado de labores de inteligencia, que permitieron su localización y captura en un restaurante ubicado en la colonia Sacramento Residencial, en el municipio de Hermosillo.

De acuerdo con el mismo comunicado del Gabinete federal de seguridad, Hugo “N”, “El 01”, es identificado como “presunto operador de una célula del crimen organizado con presencia en la región Sonora-Chihuahua”.

“De acuerdo con las investigaciones, Hugo “N” es identificado como un objetivo prioritario relacionado con actividades criminales de alto impacto y presuntamente vinculado con el empleo de tecnología aérea no tripulada para la realización de ataques contra grupos rivales, autoridades y, en algunos casos, población civil”, se lee en el comunicado.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos del Gabiente de Seguridad, en coordinación con autoridades de @gobiernosonora, detuvieron a Hugo “N”, alias “El 01”, identificado como generador de violencia con presencia en Sonora y Chihuahua.



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LMCT