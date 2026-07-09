Jueces federales rechazan medida de gravar Afores heredadas con ISR

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) se pronunció a favor de mantener la protección de los recursos de las Afores de personas trabajadoras fallecidas en beneficio de sus familiares y rechazó que se pretenda gravar esos recursos con el Impuesto sobre la Renta (ISR).

En un comunicado, emitido con motivo de la discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Contradicción de Criterios 49/2026, la asociación expresó su preocupación por las posturas que plantean considerar esos fondos como un ingreso gravable para los beneficiarios.

La JUFED sostuvo que los recursos acumulados en una cuenta de Afore forman parte del patrimonio construido por las personas trabajadoras a lo largo de su vida y tienen como finalidad brindar protección económica a sus familias tras su fallecimiento.

“Las posturas que sugieren considerar dichos fondos acumulados como un ingreso gravable, bajo el argumento de que el beneficiario no los generó con su esfuerzo, no representan un criterio basado en el respeto a la equidad”, señaló.

La organización afirmó que el Poder Judicial debe garantizar la justicia y la seguridad jurídica, privilegiando la protección de los derechos fundamentales por encima de criterios de recaudación fiscal.

“La impartición de justicia no debe responder a visiones impositivas que ensanchen las desigualdades bajo una óptica recaudatoria, sino a la salvaguarda de los derechos fundamentales, en particular los relacionados con la seguridad social, de las y los mexicanos”, indicó.

Añadió que “pretender cobrar impuestos sobre los ahorros de un trabajador fallecido no solo desvirtúa la naturaleza de la previsión social, sino que afecta de manera directa el sustento de los deudos”.

Asimismo, la JUFED manifestó su preocupación por la difusión de posturas que, a su juicio, desdibujan la función de la justicia constitucional y advirtió contra el uso de criterios ideológicos en las resoluciones judiciales.

“JUFED rechaza que se pretenda usar a la Suprema Corte y a los tribunales del país bajo la consigna de dogmas ideológicos.

La función constitucional del Poder Judicial de la Federación no es actuar como una entidad de diseño fiscal ni forzar una ‘redistribución de la riqueza’ a través de la vía impositiva; esa facultad corresponde al Poder Legislativo", enfatizó.

Finalmente, la asociación consideró que el debate jurídico sobre la tributación de las Afores heredadas y de las herencias y legados pone de relieve la importancia de que las y los juzgadores resuelvan con estricto apego a la equidad, la legalidad y la protección de los derechos de la ciudadanía.

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FGR