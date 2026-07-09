FGR indaga “graves violaciones” a leyes y obstrucción de EU en caso de El Mayo

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva línea de investigación por la posible participación de agentes estadounidenses en la captura, traslado y encubrimiento de Ismael Zambada García, alias El Mayo, tras información reciente atribuida al Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés).

En conferencia de prensa, Ernestina Godoy, titular de la dependencia, informó que, desde el 25 de julio de 2024, la institución mantiene siete carpetas relacionadas con el caso. Los expedientes abarcan el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el secuestro de Zambada García, la desaparición de dos escoltas y actos contra la procuración de justicia por alteración de escena y negligencias ministeriales del fuero común.

El Dato: Ismael Zambada aceptó su condena a cadena perpetua en Estados Unidos, pero pidió no ser enviado a una cárcel de máxima seguridad y que se garantice el cuidado de su salud.

Frente a la versión reciente sobre el FBI, Godoy Ramos planteó posibles violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley y una mentira diplomática.

“Todo apunta a que estaríamos de cara a tres situaciones graves”, afirmó.

Ken Salazar, entonces embajador de Estados Unidos en México, sostuvo el 9 de agosto de 2024 que su país no participó en la operación. La fiscal general afirmó que la nueva información obliga a abrir otra ruta de investigación para determinar responsabilidades contra quienes resulten implicados.

Además, sostuvo que las indagatorias suman 153 entrevistas, mil 288 informes y 124 dictámenes periciales. También incluyen solicitudes de asistencia jurídica internacional y el pedido de extradición contra El Mayo por tres causas penales ligadas a delincuencia organizada con fines de cometer conductas contra la salud en territorio mexicano.

17 cargos enfrenta el capo en Estados Unidos

ACUSAN OBSTRUCCIÓN. Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, señaló que el 14 de agosto de 2024, México envió una solicitud formal de asistencia jurídica a Estados Unidos con 11 puntos informativos. El Departamento de Justicia respondió seis y dejó cinco sin solventar.

A la fecha, la FGR ha enviado 16 oficios recordatorios al Departamento de Justicia estadounidense, para insistir en la entrega faltante.

“La información que hemos recibido de Estados Unidos ha sido parcial e insuficiente”, explicó Godoy Ramos.

Sobre la aeronave en la que secuestraron a El Mayo, la fiscal general indicó que personal de la FGR acudió en agosto de 2024 a oficinas del FBI en El Paso, Texas, y después al aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México. De acuerdo con su exposición, las autoridades estadounidenses no permitieron las acciones pertinentes ni proporcionaron los datos requeridos para aclarar los hechos y tampoco autorizaron la toma de fotografías.

15 mdd ofrecían por información que diera con su captura

También afirmó que las autoridades del país vecino han entregado referencias falsas o imprecisas sobre la identificación del avión. La fiscal general añadió que la aeronave presenta medios alterados y que la pista de salida no contaba con autorización para operar.

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano entregó el audio del momento en que el piloto solicitó a la torre de Ciudad Juárez, Chihuahua, un código transpondedor para ingresar a EU. La FGR indicó que peritajes de voz permitieron identificar a esa persona, pero ésta ya había sido entregada nuevamente en custodia a Estados Unidos.

David Bone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, explicó que el expediente registró la deportación del piloto, su posterior detención por portación de arma y su entrega al gobierno estadounidense con base en la Ley de Seguridad Nacional.

Conferencia de prensa de la fiscal general, Ernestina Godoy, ayer. ı Foto: Especial

En este contexto, Godoy Ramos rechazó que la fiscalía proteja a Zambada García. “Nadie está protegiendo a esta persona, está investigada, tiene órdenes de aprehensión”, dijo. La funcionaria sostuvo que esas causas permitieron pedir la extradición y que EU negó esa vía porque lo procesa ante una corte de distrito.

Como dato de alta relevancia, la fiscal precisó que México cuenta con 32 investigaciones contra Zambada García con órdenes de aprehensión vigentes.

Añadió que el Departamento de Justicia notificó la imposibilidad de atender la solicitud mexicana, por el proceso abierto en ese país.

Acusan falsedad de exembajador Salazar

| Por Elizabeth Hernández |

El exembajador de Estados Unidos en México Ken Salazar fue duramente señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de Ismael El Mayo Zambada. La institución sostuvo que el exrepresentante diplomático faltó a la verdad cuando negó la participación de agencias de su país en la captura y traslado del líder histórico del Cártel de Sinaloa.

La fiscal general, Ernestina Godoy, recordó que el 9 de agosto de 2024 el exfuncionario sostuvo que el gobierno estadounidense no participó en la operación, que no intervino una aeronave de ese país, ni un piloto, agentes o personal bajo su mando en territorio mexicano. La versión del exdiplomático apuntó entonces a una acción entre cárteles.

Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, sostuvo que la información reunida en la carpeta del caso contradice la versión de Ken Salazar. “Resulta falsa de toda falsedad”, expresó el funcionario sobre las declaraciones del exembajador, quien en 2024 negó la participación de agencias estadounidenses en el operativo y ahora sostiene que no tuvo conocimiento de esas acciones.

De acuerdo con el funcionario, el caso toca el principio de buena fe en las relaciones diplomáticas, al que definió como una norma obligatoria dentro del derecho internacional. Jiménez Vázquez sostuvo que Salazar violentó ese marco al negar la intervención de agencias estadounidenses en el operativo contra Zambada García.

Además, aseguró que la conducta atribuida al exembajador representa un incumplimiento grave del marco que regula la función diplomática. Señaló posibles violaciones al artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, al artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y a la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas.

Ante la posibilidad de llamarlo a comparecer, el funcionario explicó que las consecuencias se ubican en el plano del derecho internacional y no necesariamente en el penal. Además, precisó que los embajadores cuentan con inmunidad por actos ligados al desempeño de su representación diplomática.

No obstante, la FGR marcó una diferencia entre la supuesta falsedad y una participación directa en los hechos. “De ninguna manera esto implica o conlleva algún señalamiento o presunción” de que Salazar haya asumido de forma automática la calidad de copartícipe o corresponsable, aclaró Jiménez Vázquez.

Para la fiscalía, el punto central contra el exdiplomático es su declaración pública tras el traslado de Zambada García a Estados Unidos.

“Lo que se le reprocha al embajador Salazar es que se condujo con falsedad”, afirmó el titular de Control Competencial.

Diplomático niega haber mentido al Gobierno

| Por Claudia Arellano y Elizabeth Hernández |

KEN SALAZAR, exembajador de Estados Unidos en México, respondió a los señalamientos de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre la captura de Ismael El Mayo Zambada y reiteró que las autoridades estadounidenses no participaron en el vuelo que trasladó al líder del Cártel de Sinaloa a la Unión Americana.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, el exdiplomático afirmó que tanto él como el entonces fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, informaron al Gobierno de México sobre las detenciones del capo, así como de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, los días 25 y 26 de julio de 2024.

“La Presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho una pregunta: ¿quién dijo la verdad? Permítanme responderla claramente: El fiscal general Merrick Garland y yo nos comunicamos con el Gobierno mexicano en nuestras declaraciones públicas y con el Gobierno mexicano el 25 y 26 de julio de 2024 sobre las detenciones de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán.

“Nos comunicamos con el Gobierno mexicano que no era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación. La verdad es la verdad, the truth is the truth”, escribió.

Con esta declaración, Salazar mantuvo la postura que expresó durante su gestión diplomática y que recientemente reiteró en una entrevista con el periodista Jorge Ramos, en la que aseguró: “No hubo participación de autoridades de EU en el vuelo. La detención ocurrió cuando el avión llegó a territorio estadounidense”.

También rechazó que hubiera sugerido que Andrés Manuel López Obrador temía las posibles revelaciones de Zambada tras su captura, y dijo que durante el tiempo que fue embajador nunca tuvo información que acreditara vínculos entre el exmandatario y organizaciones criminales.

SRE transparenta caso Rocha; niega protegerlo

| Por Elizabeth Hernández y Yulia Bonilla |

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo públicos tres documentos sobre las solicitudes de detención provisional con fines de extradición que Estados Unidos presentó contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y nueve funcionarios o excolaboradores de su administración, pero mantuvo bajo reserva las notas diplomáticas por comunicaciones entre ambos gobiernos y los expedientes judiciales del caso.

El material difundido incluye los cargos penales mencionados por Washington, un balance de la posición asumida por México y un oficio de extrañamiento dirigido a la embajada de Estados Unidos en México por la divulgación de nombres y acusaciones. La Cancillería ubicó ese reclamo en la ruta institucional abierta tras las peticiones del 28 de abril.

El Dato: La UIF congeló las cuentas de los tres hijos de Rocha Moya por presunta triangulación y contratos simulados, rastreo de cuentas fachada y posible red de prestanombres.

Cristina Planter, subsecretaria para América del Norte de la SRE, explicó que la reserva no obedeció a una decisión política, sino a límites previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y en la Convención de Viena: “Revelar comunicaciones diplomáticas bilaterales vulnera la confianza recíproca y compromete la cooperación internacional”.

Ante señalamientos sobre una presunta protección federal al gobernador de Sinaloa con licencia, la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, negó que el Gobierno busque proteger a Rocha Moya o a cualquier otra persona, pues argumentó que ciertos intercambios entre países no pueden publicarse por convenios internacionales, no sólo en México, sino en cualquier relación diplomática del mundo.

Un oficio fechado el 30 de abril de 2026, identificado como ASJ-22632 y emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE, expuso el reclamo mexicano ante la embajada de EU.

En el documento, la Cancillería cuestionó la difusión pública de la Novena Acusación de Reemplazo presentada ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York.

Además, México advirtió que la difusión de datos penales y nombres de personas reclamadas podría afectar los procedimientos de extradición antes de una detención formal en territorio nacional.

La SRE sostuvo que esa información tenía carácter sensible para la procuración de justicia y se relacionaba con una investigación abierta en EU.

La dependencia advirtió que revelar información de una solicitud de extradición antes del arresto y del inicio del proceso en México “vulnera el derecho al debido proceso” y recordó que el propio gobierno estadounidense había pedido medidas para impedir que esos datos quedaran bajo dominio público, y que esa preocupación ya había sido expresada el 29 de abril durante una conversación telefónica.

Otro documento del 30 de abril fijó la postura oficial en seis líneas de comunicación bajo los ejes de “verdad, justicia y defensa de la soberanía”. En ese apartado, la SRE retomó la declaración de la Presidenta, quien afirmó que su administración “no va a proteger a nadie que haya cometido un delito”.

La SRE detalló la ruta institucional del caso, ya que todas las solicitudes se einviaron a la FGR, que abrió una investigación para definir los pasos con base en pruebas, debido proceso y Estado de derecho.

La Cancillería sostuvo que el sistema penal acusatorio en México impide una detención o una acción judicial sin pruebas sólidas, no sólo con señalamientos escritos o declaraciones.

FGR descarta indagatoria financiera a exgobernador

| Por Elizabeth Hernández |

La Fiscalía General de la República (FGR) cerró la puerta, por el momento, a una investigación financiera contra el gobernador con licencia Rubén Rocha y otras nueve personas señaladas por Estados Unidos de mantener vínculos con el crimen organizado.

Ernestina Godoy, titular de la FGR, aclaró que la carpeta no abarca los delitos de lavado de dinero, manejo de cuentas bancarias, bienes ni redes familiares, pues sólo se limita a los delitos incluidos por Washington en la solicitud de detención provisional con fines de extradición.

“Por otro lado, la investigación que se sigue contra las 10 personas son únicamente de los delitos que fueron señalados por EU. No más delitos”, afirmó la fiscal.

El Tip: La FGR no indaga las finanzas de Rocha, pero la UIF ordenó formalmente el bloqueo de las cuentas bancarias.

David Bone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, explicó que la carpeta comenzó con la solicitud de EU y que el punto de partida son los hechos descritos por Washington, aunque éstos todavía deben cumplir con el estándar probatorio que exige el derecho mexicano.

En ese punto, la fiscalía marcó otra limitante para el avance del expediente. Bone de la Garza señaló que, hasta ahora, no existen pruebas suficientes conforme al parámetro mínimo requerido en México, pese a que la indagatoria ha incluido reportes, informes y entrevistas ministeriales. La investigación sigue abierta y la institución continúa con la recopilación de datos de prueba.

Para integrar el expediente, la FGR citó a las 10 personas mencionadas en el requerimiento estadounidense. Además, un Ministerio Público, un fiscal en jefe y uno especial en casos complejos participan en la revisión del asunto.

Tras esa explicación, Godoy Ramos diferenció este caso de las entregas anteriores de más de 90 personas a EU por razones de seguridad nacional. En esos expedientes, dijo, los implicados ya estaban detenidos, tenían órdenes de aprehensión y enfrentaban procesos en curso.

México, en cambio, recibió una petición de detención provisional con fines de extradición como medida urgente para Rocha Moya y los otros nueve señalados.

La fiscal general indicó que la FGR solicitó a Washington explicar por qué considera urgente esa captura y mantiene el trámite bajo los protocolos de la Ley de Extradición.

Enfrentan a 4T y la oposición el caso de El Mayo

| Por Tania Gómez |

Diputados y senadores de la 4T y de la oposición chocaron una vez más por el caso de la captura y traslado de Ismael El Mayo Zambada por parte de Estados Unidos, luego de que los primeros consideraron que no puede permitirse una intervención extranjera al margen de la ley ni una vulneración de la soberanía nacional, mientras que el PAN consideró que lo que realmente le preocupa al Gobierno es lo que pueda decir el capo.

Higinio Martínez, senador de Morena, sostuvo que México no puede aceptar la intervención de autoridades extranjeras fuera de los mecanismos legales establecidos: “No puede haber una injerencia de un gobierno extranjero en nuestro país sin autorización y sin que esté dentro del marco de la ley. La probable participación del FBI en los hechos de Sinaloa puede ser una injerencia externa”.

El dato: El capo, de 76 años, quien padece diabetes y gota, pidió ser encarcelado en una prisión con servicio médico.

Arturo Ávila, diputado federal de Morena, aseguró que cualquier actuación de autoridades estadounidenses en territorio mexicano debe apegarse a la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y a los tratados de extradición: “No permitimos que puedan venir sin un debido proceso por ningún mexicano. Así fuera Ricardo Anaya o el propio Alito Moreno, tiene que haber un proceso acorde al tratado de extradición, a la Ley de Seguridad Nacional o a las facultades constitucionales”.

El coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, calificó como un “secuestro” la captura y traslado de El Mayo Zambada. También lamentó que, a su juicio, existan mexicanos que colaboren con ese tipo de acciones por intereses políticos. Además, acusó a EU de actuar al margen del derecho internacional y advirtió que ese tipo de operaciones representan un riesgo para la soberanía nacional.

“Hoy vienen a México, van por El Mayo; mañana se llevan a un presidente. Hacen lo que quieren porque ya no hay derecho internacional vigente”, afirmó.

Oficialismo exige explicación ı Foto: Especial

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PVEM, consideró que las explicaciones ofrecidas por el gobierno estadounidense presentan contradicciones y respaldó la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum de exigir una aclaración. Añadió que las declaraciones del entonces embajador estadounidense, Ken Salazar, constituyen prácticamente “una confesión de parte” y cuestionó el trato diferenciado que, dijo, recibieron los involucrados durante la operación, al señalar que se desconocen las condiciones bajo las cuales fueron trasladados y las razones de ese trato distinto.

En contraste, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, dijo que la verdadera preocupación de Morena no es la presunta participación de agencias estadounidenses en la captura de El Mayo, sino la información que el capo pueda revelar sobre supuestos vínculos con políticos de ese partido y el financiamiento de campañas.

“No les preocupa que el FBI haya intervenido en su detención; más bien les enfurece lo que El Mayo Zambada puede decir de sus vínculos y sus relaciones con los morenistas a los que ha estado financiando y de los que estuvo recibiendo protección”, afirmó.

El panista consideró que, una vez que el capo sea declarado culpable en Estados Unidos podría aportar información sobre presuntos apoyos del crimen organizado a actores políticos “a los que él y su organización criminal le dio dinero para las campañas, a los que estuvo apoyando y de los que recibió protección”.

Ubican a El 03 como el nuevo líder del CJNG

| Por Elizabeth Hernández |

Un ciudadano estadounidense aparece en el nivel más alto del organigrama del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) trazado por Washington. Juan Carlos Valencia González, alias El 03, figuró como líder máximo del grupo criminal en la actualización de junio del Centro Nacional Antiterrorismo (NCTC, por sus siglas en inglés), donde Estados Unidos también ubicó a Julio Alberto Castillo Rodríguez y Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán como sus principales operadores.

Esta nueva lectura oficial marca un viraje en el seguimiento del CJNG. El NCTC atribuyó a Valencia González la jefatura del cártel después de la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, tras el reporte de febrero de autoridades estadounidenses.

El dato: Su padre biológico, Armando Valencia Cornelio, El Maradona, fue fundador del extinto Cártel del Milenio y uno de los grandes proveedores de cocaína hacia EU.

De acuerdo con la nueva ficha, el grupo delictivo conserva un esquema vertical, con mandos regionales que administran actividades diarias para la cúpula. Castillo Rodríguez, alias El Chorro, y Mendoza Gaytán, El Sapo, ayudan a El 03 a coordinar las operaciones del CJNG, señaló el documento.

Valencia González mantiene un proceso penal abierto en la Corte Federal del Distrito de Columbia. Un gran jurado presentó cargos en su contra el 8 de octubre de 2020 por presunta conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína y al menos 500 gramos de metanfetamina hacia EU.

El expediente también incluyó acusaciones por uso y portación de arma de fuego ligada al narcotráfico.

Washington ofrece hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena. Las autoridades estadounidenses también lo identifican con los alias Pelón, Tricky Tres, O3, El 3, JP y Pelacas. La mención de su nacionalidad resulta relevante porque las autoridades lo ubican como ciudadano estadounidense dentro de la cúpula de uno de los cárteles mexicanos con mayor alcance internacional.

De acuerdo con la actualización, el CJNG cuenta con entre 15 mil y 20 mil integrantes. La cifra coincide con estimaciones previas de agencias federales y coloca a la organización como principal rival del Cártel de Sinaloa. El diagnóstico también le atribuyó presencia internacional en Australia, Canadá, África, Asia, Europa, Centroamérica y Sudamérica.

Manzanillo apareció como punto clave dentro de la estructura logística. “El control de facto de este puerto permite al CJNG importar precursores químicos para producir fentanilo y metanfetamina ilícitos”, apuntó el informe. El NCTC ubicó al Chorro como operador de esa ruta y familiar político de Oseguera Cervantes.

Además del tráfico de drogas, el centro antiterrorista atribuyó al cártel ingresos por extorsión, robo de combustible, secuestro, tala ilegal, minería ilícita, tráfico de migrantes y fraude de tiempos compartidos. La agencia sostuvo que el grupo usa acuerdos con células locales para extender su capacidad fuera de Jalisco, Nayarit y Colima.

Por peso territorial, el reporte ubicó al CJNG como actor dominante en Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo. En otra parte del organigrama apareció Audias Flores Silva, alias El Jardinero, con estatus de detenido tras su captura en Nayarit el 27 de abril de este año.

En febrero del año pasado se fijó otro cambio jurídico para la relación bilateral. El gobierno de Donald Trump incorporó al CJNG a la lista de organizaciones terroristas extranjeras y entidades terroristas globales. Con esa categoría, Washington elevó el tratamiento legal contra una organización que ahora tiene a uno de sus ciudadanos al frente.

Juan Carlos Valencia

Alias: El 03, Pelón, Tricky Tres, O3, El 3, JP y Pelacas.

Edad: 43 años.

Trayectoria: Identificado como creador del Grupo Élite del CJNG, facción ligada a la violencia extrema en Michoacán y Guanajuato.