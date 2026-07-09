No sólo es el T-MEC

Nos piden resaltar el papel que juega el Plan México en momentos como los que vivimos hoy, con ciertas inquietudes generadas por el hecho de que EU no esté abrazando el T-MEC como lo está haciendo nuestro país y como lo hace también Canadá. Y es que nos dicen que esa estrategia económica impulsada por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum no ha llegado sólo como un parche para contener posibles afectaciones por cambios alrededor del pacto regional norteamericano, sino que se trata de un esquema de trabajo que da a la economía nacional la posibilidad de hacerse más fuerte desde el mercado interno y a partir de nuevas inversiones desde otras latitudes. De ahí que sea relevante señalar que mientras en Washington están aún activas las defensas de los intereses mexicanos, a través del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también hay esfuerzos por mirar hacia más opciones: ahí tenemos la aprobación por parte del Parlamento Europeo del modernizado acuerdo de la UE con México, que nos dará acceso a un mercado de más de 450 millones de consumidores de 27 países. Ahí el dato.