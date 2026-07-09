San Lázaro, damnificado

Dicen que a ver si ahora que la mismísima Cámara de Diputados le pidió a la alcaldía Venustiano Carranza que desazolve el sistema de drenaje, las autoridades de la demarcación —encabezadas por Evelyn Parra Álvarez— se ocupan por fin de una alerta que ha sido ignorada por esa administración y por las anteriores durante al menos dos décadas. Nos piden poner en relieve la indignación de vecinos y comerciantes de esa zona, pues por más que exigen acción por parte de la administración local, la respuesta es la omisión y sólo se les ve actuando, como ayer, cuando el recinto de San Lázaro se ve afectado, ya con sus bodegas y estacionamientos hasta el tope de agua estancada. Comentan que si bien quienes viven cerca de la sede del Poder Legislativo ya la libraron, haría falta que se dé respuesta en otras colonias. Apenas hace un mes, locatarios del Mercado de Sonora denunciaron que las constantes inundaciones —con encharcamientos de casi 40 centímetros— les han generado pérdidas económicas. ¡Ojo!