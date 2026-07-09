Puja por el Senado

Y en medio del calentamiento de decenas de legisladores que pidieron licencia para buscar candidaturas, no hay que perder de vista la competencia que también se está abriendo con miras a la renovación de la Mesa Directiva del Senado, el próximo 1 de septiembre. Y como Morena ostenta la mayoría, varios cuadros de ese partido ya levantaron la mano para suceder a Laura Itzel Castillo, entre ellos el mexiquense Higinio Martínez, el veracruzano Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el tabasqueño Óscar Cantón Zetina o, del Verde, el yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín; sin embargo, una de las aspiraciones que levantó cejas y torció bocas no sólo en la oposición, sino dentro del propio oficialismo fue la de Gerardo Fernández Noroña, quien dejó entrever que aunque ya fue presidente del Senado, podría buscar un nuevo mandato. Frente a este escenario destacaron los comentarios que lanzó el coordinador guinda en la Cámara alta, Ignacio Mier, a sus compañeros que ya se candidatearon: “A los que se destapan luego les da pulmonía”. Tsss.