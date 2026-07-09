Protección Civil alista operativos y medidas de prevención ante temporada de lluvias y ciclones

La Coordinadora Nacional de Protección Civil alista un paquete de medidas de prevención y atención a emergencias que estarán listas ante cualquier situación que llegue a presentarse durante la copiosa temporada de lluvias que se pronostica para este año.

“Estamos preparados, el Gobierno de México estamos preparados, que constantemente tenemos las reuniones de coordinación con la Defensa, con la Guardia Nacional y con la Marina, que el Plan DN-III-E y el Plan Marina están en estos momentos y, bueno, siempre durante todo el año, pero muy particularmente en esta temporada de lluvias, están habilitados ya los planes de auxilio para atender a la población de manera inmediata”, sostuvo la titular de la CNPC, Laura Velázquez.

Durante la conferencia presidencial, subrayó que se mantiene comunicación directa con las 32 entidades federativas, los mapas de riesgos están actualizados en todo el territorio nacional y se mantendrá contacto con la Comisión Nacional del Agua para vigilar el nivel de las presas y demás cuerpos de agua, a fin de identificar con tiempo las zonas susceptibles de inundación.

“Evidentemente que el Atlas Nacional de Riesgos es un instrumento orientador que alimentamos de manera permanente con la información estatal y municipal y que nos permite vigilar cuáles son eh estas zonas de alto riesgo y se las comunicamos en estas reuniones a los presidentes municipales y además a los gobernadores y gobernadoras”, subrayó.

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También resaltó el trabajo coordinado para reducir riesgos en estados y municipios:



🔹 Actualización de mapas de riesgo.

🔹 Vigilancia de cuerpos de agua, presas y zonas susceptibles de inundación o deslave.

🔹 Revisión de refugios temporales para la atención de la… — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 9, 2026

Aseguró que ya hay identificados refugios en todo el país y a los que la población podrá acudir en caso de riesgo.

“Revisamos cuáles son las ubicaciones de los arroyos, de los ríos, cuáles son los niveles de las presas, cuáles son los estados que son susceptibles ahora con este fenómeno del Niño que acaba de comentar el titular del Servicio Meteorológico Nacional, que puede ser susceptible principalmente en el Pacífico, estamos vigilando estos posibles impactos o eh aquellos que pasen muy cercano del territorio nacional”, comentó.

Destacó entre las acciones relevantes la instalación de puestos de comando en los 17 estados costeros, los cuales también se instalarán posteriormente hacia el centro y norte. Hasta ahora, se han concretado los trabajos en 11 y se espera que la próxima semana ya estén listos los seis restantes.

La coordinadora comentó que se mantiene el trabajo para contar con un sistema de alertamiento temprano, que permita tomar mayores previsiones ante huracanes.

“Hay que recordar que solamente tres países del continente americano cuentan con este alertamiento por telefonía celular. Solamente Estados Unidos, Chile y México contamos con este alertamiento y, por instrucción de la presidenta de México, estamos afinando que también se pueda alertar por huracán”, comentó.

La funcionaria también lanzó un exhorto para que la población recoja la basura de las calles y avenidas, a fin de despejar los sistemas de drenaje y alcantarillado.

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LMCT