Fuertes lluvias causan inundaciones y activan Alerta Roja en cuatro alcaldías de CDMX

Se repite una postal cotidiana durante la temporada de lluvias en la Ciudad de México, donde la intensas precipitaciones registradas este 8 de julio han provocado distintas afectaciones, entre las que destacan severos encharcamientos.
En la avenida Bucareli, un chaparrón provocó una importante acumulación de agua que se extendió hasta el perímetro de la glorieta del Caballito, sobre Paseo de la Reforma.
Hasta ese punto se trasladó personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), para facilitar el desalojo de agua pluvial con un camión vactor.
Precisamente, la alcaldía Cuauhtémoc fue una de las más afectadas por el aguacero, con encharcamientos en las colonias Cuauhtémoc, Roma Norte e Hipódromo Condesa, que complicaron la circulación peatonal y vehicular antes de ser atendidos por personal del Heroico Cuerpo de Bomberos.
Al mismo tiempo, la avenida Insurgentes Norte sufrió severos asentamientos por encharcamientos, que afectaron al transporte público en el paradero de Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Activan alertas Roja, Naranja y Amarilla por lluvias
Debido a riesgos asociados a las lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Roja para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.
Al advertir fuertes corrientes de agua y posibles deslaves, la alerta se mantendrá vigente hasta las 01:00 horas del jueves 9 de julio; no obstante, podría actualizarse en caso de un pronóstico más severo.
Al mismo tiempo, ante el pronóstico de lluvias con acumulados de entre 30 y 49 milímetros, se encuentran bajo Alerta Naranja las alcaldías:
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Iztacalco
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Además, permanece activa la Alerta Amarilla para dos demarcaciones, en las que también se advierten posibles encharcamientos y caída de árboles:
- Iztapalapa
- Tláhuac
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cehr