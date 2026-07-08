Fuertes lluvias causan inundaciones y activan Alerta Roja en cuatro alcaldías de CDMX

Inundaciones en la Ciudad de México por lluvias registradas el 8 de julio de 2026.

Se repite una postal cotidiana durante la temporada de lluvias en la Ciudad de México, donde la intensas precipitaciones registradas este 8 de julio han provocado distintas afectaciones, entre las que destacan severos encharcamientos .

En la avenida Bucareli, un chaparrón provocó una importante acumulación de agua que se extendió hasta el perímetro de la glorieta del Caballito, sobre Paseo de la Reforma.

Hasta ese punto se trasladó personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), para facilitar el desalojo de agua pluvial con un camión vactor.

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La intensa lluvia esta tarde generó un enorme encharcamiento sobre el Paseo de la Reforma al cruce con el Eje 1 Poniente y la avenida Bucareli, en el Centro Histórico de la CDMX; bomberos trabajan para disminuir el nivel del agua.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/VAsabXHXMW — NMás (@nmas) July 9, 2026

Precisamente, la alcaldía Cuauhtémoc fue una de las más afectadas por el aguacero, con encharcamientos en las colonias Cuauhtémoc, Roma Norte e Hipódromo Condesa, que complicaron la circulación peatonal y vehicular antes de ser atendidos por personal del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Atendimos un encharcamiento en la colonia Hipodromo Condesa, en @AlcCuauhtemocMx, informamos que se desalojo agua pluvial en un área de 200 metros lineales.#ServicioConcluido

@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/ZJWGJHqb6x — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) July 9, 2026

Al mismo tiempo, la avenida Insurgentes Norte sufrió severos asentamientos por encharcamientos, que afectaron al transporte público en el paradero de Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

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Activan alertas Roja, Naranja y Amarilla por lluvias

Debido a riesgos asociados a las lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Roja para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.

Al advertir fuertes corrientes de agua y posibles deslaves, la alerta se mantendrá vigente hasta las 01:00 horas del jueves 9 de julio; no obstante, podría actualizarse en caso de un pronóstico más severo.

⚠️🌧️ Se actualiza #AlertaRoja por intensificación de #lluvias fuertes para la noche del miércoles 08/07/2026 y la madrugada del jueves 09/07/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia y @TuAlcaldiaGAM.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/WisOt9fOLT — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 9, 2026

Al mismo tiempo, ante el pronóstico de lluvias con acumulados de entre 30 y 49 milímetros, se encuentran bajo Alerta Naranja las alcaldías:

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Iztacalco

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Además, permanece activa la Alerta Amarilla para dos demarcaciones, en las que también se advierten posibles encharcamientos y caída de árboles:

Iztapalapa

Tláhuac

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cehr