Cuatro de los seis proyectos antiinundaciones ya operan en Edomex y CDMX

Miles de familias en el oriente del Estado de México y la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México verán una mejora en su seguridad. Las obras prioritarias para prevenir inundaciones, que buscan mitigar daños históricos por lluvias, registran un avance del 90%. Cuatro de los seis proyectos clave ya operan; los dos restantes concluirán en 15 días, reforzando la infraestructura antes de la temporada de precipitaciones. Este paquete, con 11 mil 200 millones de pesos, busca aumentar la capacidad de desalojo de agua en Nezahualcóyotl, La Paz e Iztapalapa.

El “Plan Oriente”, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, es la base de esta iniciativa. Su objetivo es proteger el patrimonio e integridad de millones de mexicanos en estas densas áreas urbanas, donde los desbordamientos e inundaciones causan graves problemas de salud, movilidad y pérdidas materiales.

Ingenieros de la Comisión Nacional del Agua aceleraron el tendido de tuberías de alta capacidad en los límites con el canal general. ı Foto: Especial.

Entre los desarrollos concluidos, destaca la ampliación de la Laguna El Salado (de 300 mil a 400 mil m³), el Colector Teotongo, la rehabilitación del Colector Carmelo Pérez y el Cárcamo Xochiaca, que ahora desalojará 16 mil litros de agua por segundo adicionales. Los trabajos continúan en el Colector Los Pinos (88% de avance) y la Laguna de Churubusco (85%), ambos listos en dos semanas.

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La Comisión Nacional del Agua (Conagua) avanza en el Colector Chalco de Díaz Covarrubias. Con tres kilómetros terminados, esta obra atenderá anegaciones recurrentes en Chalco y Valle de Chalco, con conclusión prevista para octubre, sumándose al esfuerzo integral. “La coordinación intergubernamental es fundamental para proteger a nuestras comunidades. Estas obras son una garantía de seguridad y bienestar”, destacó una fuente cercana.

La inversión subraya la magnitud del desafío y la prioridad de la prevención. Con la inminente conclusión de estos proyectos, la región se prepara para enfrentar la temporada de lluvias con infraestructura hídrica robustecida, buscando minimizar riesgos y ofrecer mayor tranquilidad. Este esfuerzo conjunto sienta las bases para un futuro más seguro y resiliente.

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JVR