Ulises Mejía lidera preferencias Morena Zacatecas 2027, revela encuesta.

Ulises Mejía Haro se posiciona como el aspirante con mayor respaldo ciudadano para la gubernatura de Zacatecas en 2027, según la última encuesta de GobernArte. El estudio, realizado del 3 al 7 de julio de 2026, lo coloca a la cabeza de las preferencias para la candidatura de Morena, PT y PVEM, consolidando una ventaja significativa.

GobernArte revela que Mejía Haro registra un 44.3% de la intención de voto, afianzándose en el primer lugar. Le siguen Verónica Díaz con 18.8%, José Narro con 10.8%, Geovanna Bañuelos con 8.2%, Carlos Puente con 6.1% y Julia Olguín con 3.8%. La distancia con sus competidores es notable.

Más allá de la intención de voto, el estudio evaluó la competitividad, donde Ulises Mejía obtuvo la calificación más alta con 8.6 puntos sobre 10. También encabeza los cinco atributos: representa mejor los valores de la Cuarta Transformación, es el perfil más honesto, cuenta con mayor conocimiento, tiene capacidad para gobernar y es el más cercano a la gente. Estas percepciones son cruciales.

📍 Zacatecas rumbo a 2027.



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Este fuerte posicionamiento se atribuye al trabajo constante de Mejía Haro en el territorio, a sus asambleas informativas y al contacto directo con las familias zacatecanas. Su estrategia ha fortalecido la organización ciudadana y la defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Los resultados de GobernArte llegan en un momento clave, mientras Morena y sus aliados definen sus procesos internos rumbo a 2027. La encuesta sugiere que Ulises Mejía Haro se perfila como el candidato con mayor viabilidad para representar al movimiento en Zacatecas, reafirmando su liderazgo y competitividad.

El camino hacia 2027 apenas comienza, pero estos datos ofrecen una fotografía clara del sentir ciudadano en Zacatecas. La preferencia por Ulises Mejía Haro marca una pauta importante en la carrera por la gubernatura, destacando su arraigo y la percepción positiva que genera entre los votantes.

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JVR